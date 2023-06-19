На Урал стягивают врагов вора в законе Гии Свердловского

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«Враги» Гии Свердловского не пересекают грань закона и ведут честный бизнес Фото:

В регионы Урала съезжаются бизнесмены, присутствие которых в крупных городах может помешать деловой и личной репутации вора в законе Гии Свердловского. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Сейчас видно, что есть бывшие уральцы и не только, которые возвращаются в регионы [УрФО]. Среди них есть личности, с которыми очень не хотел бы общаться Гия. Сейчас, во время ослабления влияния в некоторых кругах сторонние компании чувствуют для себя большие возможности. Известно, что популярны направления из Краснодарского края и Абхазии», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что дела недоброжелателей Гии никак не связаны с криминалом, а лежат лишь в плоскости бизнеса. «Бандитизм давно мертв, сейчас никому нет смысла высовываться и кичиться какими-то криминальными статусами. Вести бизнес без черных дел куда прибыльнее и безопаснее. Гия боится проиграть именно как бизнесмен», — объяснил источник. По его словам, врагами вора приезжающих на Урал можно назвать лишь условно.

В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Гии Свердловского. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться.

Ранее URA.RU сообщало о появлении у Гии серьезных врагов, не выходящих из правового поля, но стремящихся обрести финансовую независимость и тем самым ставят авторитет бывшего криминального лидера под сомнение. Одной из попыток обрести автономию является план экс-сторонников Гии открыть бизнес по продаже мороженого, не ставя в известность самого авторитета.

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В регионы Урала съезжаются бизнесмены, присутствие которых в крупных городах может помешать деловой и личной репутации вора в законе Гии Свердловского. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Сейчас видно, что есть бывшие уральцы и не только, которые возвращаются в регионы [УрФО]. Среди них есть личности, с которыми очень не хотел бы общаться Гия. Сейчас, во время ослабления влияния в некоторых кругах сторонние компании чувствуют для себя большие возможности. Известно, что популярны направления из Краснодарского края и Абхазии», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что дела недоброжелателей Гии никак не связаны с криминалом, а лежат лишь в плоскости бизнеса. «Бандитизм давно мертв, сейчас никому нет смысла высовываться и кичиться какими-то криминальными статусами. Вести бизнес без черных дел куда прибыльнее и безопаснее. Гия боится проиграть именно как бизнесмен», — объяснил источник. По его словам, врагами вора приезжающих на Урал можно назвать лишь условно. В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Гии Свердловского. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться. Ранее URA.RU сообщало о появлении у Гии серьезных врагов, не выходящих из правового поля, но стремящихся обрести финансовую независимость и тем самым ставят авторитет бывшего криминального лидера под сомнение. Одной из попыток обрести автономию является план экс-сторонников Гии открыть бизнес по продаже мороженого, не ставя в известность самого авторитета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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