ВС РФ уничтожили танк Leopard с помощью БПЛА: главное к вечеру 19 июня

19 июня 2023 в 21:18 Размер текста - 17 +

ВС РФ с помощью дрона уничтожили танк Leopard в зоне СВО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны РФ показали кадры уничтожения танка ВСУ Leopard. Боевая машина была уничтожена с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). URA.RU приводит главные новости к вечеру 19 июня. ВС РФ уничтожили танк Leopard дроном в зоне спецоперации. Кадры показали Минобороны РФ.

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