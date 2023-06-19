ВС РФ уничтожили танк Leopard с помощью БПЛА: главное к вечеру 19 июня

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НАТО. Москва. stock, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2, stock
ВС РФ с помощью дрона уничтожили танк Leopard в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ показали кадры уничтожения танка ВСУ Leopard. Боевая машина была уничтожена с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). URA.RU приводит главные новости к вечеру 19 июня.

  • ВС РФ уничтожили танк Leopard дроном в зоне спецоперации. Кадры показали Минобороны РФ.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что арсеналы НАТО пусты из-за отправки вооружений Украине. Он добавил, что запасы должны быть восстановлены в ближайшее время.
  • Российские войска ударили ракетой по украинскому БТР. Кадры уничтожения боевой машины вертолетом ВС РФ показало Минобороны России.
  • В американской газете The New York Times написали, что Запад продал Киеву непригодное оружие на 800 миллионов долларов. Там уточнили, что часть поставок пригодна лишь для разборки на запчасти.
  • Столтенберг заявил, что НАТО выступает против заморозки украинского конфликта на условиях России. Он добавил, что альянс не согласится на подобное урегулирование.
  • Шестилетняя девочка погибла от украинской мины в окрестностях Волновахи в ДНР. Украина на протяжении двух дней обстреливала город минами.
  • Служба внешней разведки РФ узнала, что Украина собирается продолжить работу над грязной ядерной бомбой. Уточняется, что облученное топливо в двух контейнерах перемещено на площадку хранилища в Чернобыле.
  • Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о новом наступлении ВСУ на Запорожском фронте. ВС РФ встретили украинских бойцов шквальным огнем.
  • Российские военные нанесли групповой удар по местам хранения иностранной техники ВСУ. Все объекты были поражены, передает Пятый Канал.

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Минобороны РФ показали кадры уничтожения танка ВСУ Leopard. Боевая машина была уничтожена с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). URA.RU приводит главные новости к вечеру 19 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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