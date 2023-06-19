Рогов заявил о новом наступлении ВСУ на Запорожском фронте

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Активные наступательные действия в Запорожской области идут уже третий день Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины начали новое наступление на Запорожском фронте. Об этом сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Боевики ВСУ пошли в очередное наступление на ореховском направлении… Наши воины встречают их с характерным горячим и шквальным русским гостеприимством», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он пожелал российским бойцам удачи: «С Богом, ребята!».

ВСУ начали активные наступательные действия в Запорожской области в ночь на 17 июня. По информации Рогова, в регион были стянуты дополнительные резервы.

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Вооруженные силы Украины начали новое наступление на Запорожском фронте. Об этом сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Боевики ВСУ пошли в очередное наступление на ореховском направлении… Наши воины встречают их с характерным горячим и шквальным русским гостеприимством», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он пожелал российским бойцам удачи: «С Богом, ребята!». ВСУ начали активные наступательные действия в Запорожской области в ночь на 17 июня. По информации Рогова, в регион были стянуты дополнительные резервы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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