Рогов заявил о новом наступлении ВСУ на Запорожском фронте

Активные наступательные действия в Запорожской области идут уже третий день
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины начали новое наступление на Запорожском фронте. Об этом сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Боевики ВСУ пошли в очередное наступление на ореховском направлении… Наши воины встречают их с характерным горячим и шквальным русским гостеприимством», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он пожелал российским бойцам удачи: «С Богом, ребята!».
ВСУ начали активные наступательные действия в Запорожской области в ночь на 17 июня. По информации Рогова, в регион были стянуты дополнительные резервы.
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