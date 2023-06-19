ВС РФ ударили ракетой по украинскому БТР. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, вертолет, залп, пуск, ракета, выстрел, вкс, stock, сбойка
Российский вертолет Ка-52 уничтожил украинский БТР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С помощью точного удара управляемой ракеты, вертолет Вооруженных сил РФ успешно уничтожил бронеобъект ВСУ вместе с экипажем. Видео поражения опубликовало Минобороны РФ.

«Экипаж вертолета Ка-52, обнаружив выдвижение бронетранспортера ВСУ, точным ударом управляемой ракеты уничтожил бронемашину», — рассказали в telegram-канале Минобороны. Событие произошло на южно-донецком направлении.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлены кадры поражения танка Leopard Вооруженных Сил Украины дроном-камикадзе. Также было опубликовано видео, на котором можно увидеть горящую колонну бронетехники ВСУ на Времевском выступе, передает Pravda.Ru.

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С помощью точного удара управляемой ракеты, вертолет Вооруженных сил РФ успешно уничтожил бронеобъект ВСУ вместе с экипажем. Видео поражения опубликовало Минобороны РФ. «Экипаж вертолета Ка-52, обнаружив выдвижение бронетранспортера ВСУ, точным ударом управляемой ракеты уничтожил бронемашину», — рассказали в telegram-канале Минобороны. Событие произошло на южно-донецком направлении. Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлены кадры поражения танка Leopard Вооруженных Сил Украины дроном-камикадзе. Также было опубликовано видео, на котором можно увидеть горящую колонну бронетехники ВСУ на Времевском выступе, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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