ВС РФ ударили ракетой по украинскому БТР. Видео

19 июня 2023 в 19:29 Размер текста - 17 +

Российский вертолет Ка-52 уничтожил украинский БТР Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С помощью точного удара управляемой ракеты, вертолет Вооруженных сил РФ успешно уничтожил бронеобъект ВСУ вместе с экипажем. Видео поражения опубликовало Минобороны РФ. «Экипаж вертолета Ка-52, обнаружив выдвижение бронетранспортера ВСУ, точным ударом управляемой ракеты уничтожил бронемашину», — рассказали в telegram-канале Минобороны. Событие произошло на южно-донецком направлении. Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлены кадры поражения танка Leopard Вооруженных Сил Украины дроном-камикадзе. Также было опубликовано видео, на котором можно увидеть горящую колонну бронетехники ВСУ на Времевском выступе, передает Pravda.Ru.

С помощью точного удара управляемой ракеты, вертолет Вооруженных сил РФ успешно уничтожил бронеобъект ВСУ вместе с экипажем. Видео поражения опубликовало Минобороны РФ. «Экипаж вертолета Ка-52, обнаружив выдвижение бронетранспортера ВСУ, точным ударом управляемой ракеты уничтожил бронемашину», — рассказали в telegram-канале Минобороны. Событие произошло на южно-донецком направлении. Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлены кадры поражения танка Leopard Вооруженных Сил Украины дроном-камикадзе. Также было опубликовано видео, на котором можно увидеть горящую колонну бронетехники ВСУ на Времевском выступе, передает Pravda.Ru.