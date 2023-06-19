Шестилетняя девочка погибла от украинской мины в окрестностях Волновахи

19 июня 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

Девочка скончалась по приезде в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донецкой Народной Республике (ДНР) в окрестностях Волновахи шестилетняя девочка погибла из-за подрыва на украинской мине. Об этом сообщили в МВД по ДНР. «Девочка побежала за дом, чтобы постучать в окно спальни, где в это время находился ее 15-летний брат. В траве она наступила на мину, вследствие чего произошел взрыв, и ребенок получил многочисленные ранения», — говорится в telegram-канале МВД по ДНР. Отмечается, что инцидент произошел в окрестностях Волновахи. Отмечается, что на протяжении двух суток Украина обстреливала Волноваху минами. Они спускались на землю с парашюта. Одна из таких мин приземлилась во дворе дома, где проживали двое несовершеннолетних детей.

В Донецкой Народной Республике (ДНР) в окрестностях Волновахи шестилетняя девочка погибла из-за подрыва на украинской мине. Об этом сообщили в МВД по ДНР. «Девочка побежала за дом, чтобы постучать в окно спальни, где в это время находился ее 15-летний брат. В траве она наступила на мину, вследствие чего произошел взрыв, и ребенок получил многочисленные ранения», — говорится в telegram-канале МВД по ДНР. Отмечается, что инцидент произошел в окрестностях Волновахи. Отмечается, что на протяжении двух суток Украина обстреливала Волноваху минами. Они спускались на землю с парашюта. Одна из таких мин приземлилась во дворе дома, где проживали двое несовершеннолетних детей.