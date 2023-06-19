Шестилетняя девочка погибла от украинской мины в окрестностях Волновахи

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Город. Курган, машина скорой помощи, скорая помошь
Девочка скончалась по приезде в больницу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Донецкой Народной Республике (ДНР) в окрестностях Волновахи шестилетняя девочка погибла из-за подрыва на украинской мине. Об этом сообщили в МВД по ДНР.

«Девочка побежала за дом, чтобы постучать в окно спальни, где в это время находился ее 15-летний брат. В траве она наступила на мину, вследствие чего произошел взрыв, и ребенок получил многочисленные ранения», — говорится в telegram-канале МВД по ДНР. Отмечается, что инцидент произошел в окрестностях Волновахи.

Отмечается, что на протяжении двух суток Украина обстреливала Волноваху минами. Они спускались на землю с парашюта. Одна из таких мин приземлилась во дворе дома, где проживали двое несовершеннолетних детей.

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В Донецкой Народной Республике (ДНР) в окрестностях Волновахи шестилетняя девочка погибла из-за подрыва на украинской мине. Об этом сообщили в МВД по ДНР. «Девочка побежала за дом, чтобы постучать в окно спальни, где в это время находился ее 15-летний брат. В траве она наступила на мину, вследствие чего произошел взрыв, и ребенок получил многочисленные ранения», — говорится в telegram-канале МВД по ДНР. Отмечается, что инцидент произошел в окрестностях Волновахи. Отмечается, что на протяжении двух суток Украина обстреливала Волноваху минами. Они спускались на землю с парашюта. Одна из таких мин приземлилась во дворе дома, где проживали двое несовершеннолетних детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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