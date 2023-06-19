«Известия»: рестораны России подняли цены из-за дорогого импорта

20 июня 2023 в 03:24 Размер текста - 17 +

Повышение цен связано с удорожанием до 35% импортных продуктов Фото: Размик Закарян © URA.RU В июне рестораны подняли цены на блюда в меню на 10% из-за повышения цен на импортные продукты. Об этом рассказали в Федерации отельеров и рестораторов РФ (ФРиО). «Цены на блюда в меню российских ресторанов в июне выросли в среднем на 10%. Это связано с увеличением стоимости импортных продуктов. Подорожание по некоторым категориям доходит до 35%», — рассказала ФРиО журналистам «Известия». По данным представителя отдела закупок Novikov Group Елены Шаргородской, оливковое масло за год уже выросло в цене на 34%, рыба — на 25%, морепродукты — в среднем на 14%. Больше всего подорожали кальмары, лосось и креветки. На 17% и 11% поднялись цены на зарубежные консервы — томаты пилати, оливки, соусы, уксусы, а также пасту тахини. Ранее URA.RU писало, что повысились цены на продукты в апреле 2022 года на 0,67% по сравнению с мартом и на 4% по сравнению с апрелем 2021 года. Также в российских ресторанах выросли цены на 10-15%. Основной причиной стало увеличение закупочных цен на продукты в среднем на 20%

В июне рестораны подняли цены на блюда в меню на 10% из-за повышения цен на импортные продукты. Об этом рассказали в Федерации отельеров и рестораторов РФ (ФРиО). «Цены на блюда в меню российских ресторанов в июне выросли в среднем на 10%. Это связано с увеличением стоимости импортных продуктов. Подорожание по некоторым категориям доходит до 35%», — рассказала ФРиО журналистам «Известия». По данным представителя отдела закупок Novikov Group Елены Шаргородской, оливковое масло за год уже выросло в цене на 34%, рыба — на 25%, морепродукты — в среднем на 14%. Больше всего подорожали кальмары, лосось и креветки. На 17% и 11% поднялись цены на зарубежные консервы — томаты пилати, оливки, соусы, уксусы, а также пасту тахини. Ранее URA.RU писало, что повысились цены на продукты в апреле 2022 года на 0,67% по сравнению с мартом и на 4% по сравнению с апрелем 2021 года. Также в российских ресторанах выросли цены на 10-15%. Основной причиной стало увеличение закупочных цен на продукты в среднем на 20%