Посол Великобритании в РФ прилетела в Екатеринбург на встречу со сторонниками

20 июня 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

Дебора Броннерт прилетала в Екатеринбург в декабре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбург с неофициальным визитом прилетела посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт, которая встретится со сторонниками в одном из отелей города. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Броннерт прилетела сегодня ради встречи. Она пройдет в одном из отелей с 18:00 до 20:00 по местному времени. В числе приглашенных — высокопоставленные дипломаты», — сообщил собеседник агентства. Визит нигде не анонсировался. По данным собеседника агентства, Дебора встретится со сторонниками по случаю дня рождения короля Чарльза. Он родился 14 ноября, но праздник традиционно отмечают в июне. URA.RU направило запрос в посольство. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее Броннерт прилетала в Екатеринбург в конце 2022 года. Она виделась с советником по международной торговле посольства Великобритании в РФ Стюартом Хэтчем.

В Екатеринбург с неофициальным визитом прилетела посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт, которая встретится со сторонниками в одном из отелей города. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Броннерт прилетела сегодня ради встречи. Она пройдет в одном из отелей с 18:00 до 20:00 по местному времени. В числе приглашенных — высокопоставленные дипломаты», — сообщил собеседник агентства. Визит нигде не анонсировался. По данным собеседника агентства, Дебора встретится со сторонниками по случаю дня рождения короля Чарльза. Он родился 14 ноября, но праздник традиционно отмечают в июне. URA.RU направило запрос в посольство. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее Броннерт прилетала в Екатеринбург в конце 2022 года. Она виделась с советником по международной торговле посольства Великобритании в РФ Стюартом Хэтчем.