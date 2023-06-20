Посол Великобритании в РФ прилетела в Екатеринбург на встречу со сторонниками

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Набережная реки Исеть. Екатеринбург, броннерт дебора
Дебора Броннерт прилетала в Екатеринбург в декабре Фото:

В Екатеринбург с неофициальным визитом прилетела посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт, которая встретится со сторонниками в одном из отелей города. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Броннерт прилетела сегодня ради встречи. Она пройдет в одном из отелей с 18:00 до 20:00 по местному времени. В числе приглашенных — высокопоставленные дипломаты», — сообщил собеседник агентства. Визит нигде не анонсировался.

По данным собеседника агентства, Дебора встретится со сторонниками по случаю дня рождения короля Чарльза. Он родился 14 ноября, но праздник традиционно отмечают в июне. URA.RU направило запрос в посольство. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее Броннерт прилетала в Екатеринбург в конце 2022 года. Она виделась с советником по международной торговле посольства Великобритании в РФ Стюартом Хэтчем.

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В Екатеринбург с неофициальным визитом прилетела посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт, которая встретится со сторонниками в одном из отелей города. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Броннерт прилетела сегодня ради встречи. Она пройдет в одном из отелей с 18:00 до 20:00 по местному времени. В числе приглашенных — высокопоставленные дипломаты», — сообщил собеседник агентства. Визит нигде не анонсировался. По данным собеседника агентства, Дебора встретится со сторонниками по случаю дня рождения короля Чарльза. Он родился 14 ноября, но праздник традиционно отмечают в июне. URA.RU направило запрос в посольство. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее Броннерт прилетала в Екатеринбург в конце 2022 года. Она виделась с советником по международной торговле посольства Великобритании в РФ Стюартом Хэтчем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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