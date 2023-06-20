20 июня 2023

На частичную мобилизацию курганские власти потратили десятки миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Большую часть денег направили в департамент образования Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Курганское правительство направило 36 млн рублей на частичную мобилизацию, которая прошла в 2022 году. Такие данные опубликованы в отчете о расходовании средств резервного фонда правительства Курганской области, размещенном в Интернете.

«Расходы на возмещение затрат, связанных с выполнением Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2022 г. №647 „Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации“ — общая сумма 36 013 567 рублей», — содержится в информации.

Большая часть средств — 33 млн рублей — направлены в областной департамент образования и науки. Остальные деньги из резервного фонда были выделены департаменту экономического развития, администрациям округов и городу Кургану.

«Департамент образования и науки Курганской области является органом власти, осуществляющим управление в сфере патриотического воспитания населения. В рамках полномочий проводилась работа с мобилизованными гражданами, в том числе на выделенные средства проводилось обучение, приобретались сухпайки и необходимое оснащение», — объяснили URA.RU представители департамента образования.

Ранее стало известно, что мобилизованным и погорельцам из курганского микрорайона Смолино хотят предоставить первоочередное право на получение земли для строительства домов. В январе сообщалось, что мобилизованные и члены их семей освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременной платы за жилье или взноса на капремонт.

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Курганское правительство направило 36 млн рублей на частичную мобилизацию, которая прошла в 2022 году. Такие данные опубликованы в отчете о расходовании средств резервного фонда правительства Курганской области, размещенном в Интернете. «Расходы на возмещение затрат, связанных с выполнением Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2022 г. №647 „Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации“ — общая сумма 36 013 567 рублей», — содержится в информации. Большая часть средств — 33 млн рублей — направлены в областной департамент образования и науки. Остальные деньги из резервного фонда были выделены департаменту экономического развития, администрациям округов и городу Кургану. «Департамент образования и науки Курганской области является органом власти, осуществляющим управление в сфере патриотического воспитания населения. В рамках полномочий проводилась работа с мобилизованными гражданами, в том числе на выделенные средства проводилось обучение, приобретались сухпайки и необходимое оснащение», — объяснили URA.RU представители департамента образования. Ранее стало известно, что мобилизованным и погорельцам из курганского микрорайона Смолино хотят предоставить первоочередное право на получение земли для строительства домов. В январе сообщалось, что мобилизованные и члены их семей освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременной платы за жилье или взноса на капремонт.
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