21 июня 2023

В Пермском крае похоронили бойца, который погиб на СВО, спасая товарища

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Прощание с погибшим в ЛНР контрактником Арсением Бессоновым. Пермь, траур, прощание, флаг россии, почетный караул, гроб, погибший в СВО, воинские почести, флаг россии в гробу, прощание с погибшим в сво
Прощание с военнослужащим прошло в Александровском округе Пермского края Фото:
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В Александровском муниципальном округе (Пермский край) простились с бойцом, который погиб на СВО, спасая своего товарища во время обстрела. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале администрации Александровска.

«Сегодня в Александровском муниципальном округе простились с 29-летним Дмитрием Юговым. Он погиб 15 июня, когда спасал раненого танкиста. При эвакуации бойцы попали под минометный обстрел. Дмитрий спас раненого товарища ценой собственной жизни», — говорится в посте администрации.

На прощании с Юговым присутствовали руководители органов государственной власти и силовых структур края, коллеги, родственники и друзья погибшего. Указом Президента Российской Федерации за военную доблесть и мужество, проявленное при выполнении военного долга в борьбе с неонацистами, Дмитрий награжден орденом Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени. Также он награжден медалью «За боевые отличия» и представлен к ордену Мужества посмертно.

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В Александровском муниципальном округе (Пермский край) простились с бойцом, который погиб на СВО, спасая своего товарища во время обстрела. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале администрации Александровска. «Сегодня в Александровском муниципальном округе простились с 29-летним Дмитрием Юговым. Он погиб 15 июня, когда спасал раненого танкиста. При эвакуации бойцы попали под минометный обстрел. Дмитрий спас раненого товарища ценой собственной жизни», — говорится в посте администрации. На прощании с Юговым присутствовали руководители органов государственной власти и силовых структур края, коллеги, родственники и друзья погибшего. Указом Президента Российской Федерации за военную доблесть и мужество, проявленное при выполнении военного долга в борьбе с неонацистами, Дмитрий награжден орденом Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени. Также он награжден медалью «За боевые отличия» и представлен к ордену Мужества посмертно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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