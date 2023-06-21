В Пермском крае похоронили бойца, который погиб на СВО, спасая товарища

22 июня 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

Прощание с военнослужащим прошло в Александровском округе Пермского края Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Александровском муниципальном округе (Пермский край) простились с бойцом, который погиб на СВО, спасая своего товарища во время обстрела. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале администрации Александровска. «Сегодня в Александровском муниципальном округе простились с 29-летним Дмитрием Юговым. Он погиб 15 июня, когда спасал раненого танкиста. При эвакуации бойцы попали под минометный обстрел. Дмитрий спас раненого товарища ценой собственной жизни», — говорится в посте администрации. На прощании с Юговым присутствовали руководители органов государственной власти и силовых структур края, коллеги, родственники и друзья погибшего. Указом Президента Российской Федерации за военную доблесть и мужество, проявленное при выполнении военного долга в борьбе с неонацистами, Дмитрий награжден орденом Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени. Также он награжден медалью «За боевые отличия» и представлен к ордену Мужества посмертно.

В Александровском муниципальном округе (Пермский край) простились с бойцом, который погиб на СВО, спасая своего товарища во время обстрела. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале администрации Александровска. «Сегодня в Александровском муниципальном округе простились с 29-летним Дмитрием Юговым. Он погиб 15 июня, когда спасал раненого танкиста. При эвакуации бойцы попали под минометный обстрел. Дмитрий спас раненого товарища ценой собственной жизни», — говорится в посте администрации. На прощании с Юговым присутствовали руководители органов государственной власти и силовых структур края, коллеги, родственники и друзья погибшего. Указом Президента Российской Федерации за военную доблесть и мужество, проявленное при выполнении военного долга в борьбе с неонацистами, Дмитрий награжден орденом Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени. Также он награжден медалью «За боевые отличия» и представлен к ордену Мужества посмертно.