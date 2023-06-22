Мэр Челябинска Котова рассказала, куда будет расти город

Мэр Челябинска Котова предложила застройщикам активнее осваивать внутренние площадки

22 июня 2023 в 22:13 Размер текста - 17 +

Наталья Котова договорилась с застройщиками о планах развития Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ближайшее время Челябинск не будет строиться вширь, занимая окрестные леса и поля, а активизирует освоение внутренних площадок после сноса ветхого и аварийного жилого фонда. Об этом заявила мэр города Наталья Котова на совещании с застройщиками. «В условиях дефицита федерального финансирования мы начали пользоваться механизмом комплексного развития территории, то есть сносить ветхие дома и строить на их месте современное жилье, школы, детские сады и так далее. В ближайшие десятилетия Челябинск не будет расширяться и прирастать соседними лесами и полями», — подчеркнула Котова, уточнив, что застройщикам предложено активизировать освоение внутренних стройплощадок. Мэр города добавила, что в ходе совещания строительным компаниям была поставлена задача подготовить свои предложения по сносу и расселению старого жилфонда. Идеи застройщиков будут выслушаны через месяц. Ранее стало известно, что в Центральном районе Челябинска в рамках проекта о комплексном развитии территории около зоопарка, на улице Труда, планируют построить новый микрорайон. Жилой комплекс будет включать четыре высотных дома, школу, детсад и автостоянки.

В ближайшее время Челябинск не будет строиться вширь, занимая окрестные леса и поля, а активизирует освоение внутренних площадок после сноса ветхого и аварийного жилого фонда. Об этом заявила мэр города Наталья Котова на совещании с застройщиками. «В условиях дефицита федерального финансирования мы начали пользоваться механизмом комплексного развития территории, то есть сносить ветхие дома и строить на их месте современное жилье, школы, детские сады и так далее. В ближайшие десятилетия Челябинск не будет расширяться и прирастать соседними лесами и полями», — подчеркнула Котова, уточнив, что застройщикам предложено активизировать освоение внутренних стройплощадок. Мэр города добавила, что в ходе совещания строительным компаниям была поставлена задача подготовить свои предложения по сносу и расселению старого жилфонда. Идеи застройщиков будут выслушаны через месяц. Ранее стало известно, что в Центральном районе Челябинска в рамках проекта о комплексном развитии территории около зоопарка, на улице Труда, планируют построить новый микрорайон. Жилой комплекс будет включать четыре высотных дома, школу, детсад и автостоянки.