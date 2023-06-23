23 июня 2023

Прокуратура начала проверку после крупного пожара в Первоуральске. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на кровле по адресу Шейнкмана, 19. Екатеринбург, тушение пожара, пожар на крыше
Причины пожара установят по результатам пожарно-технической экспертизы Фото:

Прокуратура Первоуральска (Свердловская область) организовала проверку после пожара в общежитии на проспекте Ильича, где загорелась кровля площадью 450 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

«Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в связи с возгоранием кровли в жилом доме на проспекте Ильича в Первоуральске. Причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что пожар в общежитии произошел вечером 23 июня. Мэр Первоуральска Игорь Кабец пообещал организовать временное жилье для пострадавших. В МЧС заявляли, что площадь возгорания составила 450 квадратных метров.

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Первоуральска (Свердловская область) организовала проверку после пожара в общежитии на проспекте Ильича, где загорелась кровля площадью 450 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в связи с возгоранием кровли в жилом доме на проспекте Ильича в Первоуральске. Причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что пожар в общежитии произошел вечером 23 июня. Мэр Первоуральска Игорь Кабец пообещал организовать временное жилье для пострадавших. В МЧС заявляли, что площадь возгорания составила 450 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...