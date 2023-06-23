Прокуратура Первоуральска (Свердловская область) организовала проверку после пожара в общежитии на проспекте Ильича, где загорелась кровля площадью 450 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
«Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в связи с возгоранием кровли в жилом доме на проспекте Ильича в Первоуральске. Причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что пожар в общежитии произошел вечером 23 июня. Мэр Первоуральска Игорь Кабец пообещал организовать временное жилье для пострадавших. В МЧС заявляли, что площадь возгорания составила 450 квадратных метров.
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