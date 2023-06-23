Площадь пожара в свердловском городе выросла в два раза

24 июня 2023 в 00:08 Размер текста - 17 +

Площадь пожара увеличилась до 450 квадратных метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область), где загорелась кровля общежития, площадь пожара увеличилась с 200 до 450 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «Пожарные локализовали пожар на улице Ильича в Первоуральске на площади 450 квадратных метров. Для жителей пострадавшего от огня дома готовится пункт временного размещения», — рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что общежитие загорелось вечером 23 июня, тогда спасатели сообщали о площади возгорания в 200 квадратных метров. Огнеборцам удалось эвакуировать из горящего здания 65 человек, мэр Первоуральска Игорь Кабец заявлял, что для пострадавших готовится временное жилье.

В Первоуральске (Свердловская область), где загорелась кровля общежития, площадь пожара увеличилась с 200 до 450 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «Пожарные локализовали пожар на улице Ильича в Первоуральске на площади 450 квадратных метров. Для жителей пострадавшего от огня дома готовится пункт временного размещения», — рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что общежитие загорелось вечером 23 июня, тогда спасатели сообщали о площади возгорания в 200 квадратных метров. Огнеборцам удалось эвакуировать из горящего здания 65 человек, мэр Первоуральска Игорь Кабец заявлял, что для пострадавших готовится временное жилье.