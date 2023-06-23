23 июня 2023

Площадь пожара в свердловском городе выросла в два раза

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Пожар на кровле дома по адресу улица Шейнкмана, 19. Екатеринбург, мчс, огонь, работа пожарных, пожар на крыше, пожар на кровле, горит кровля
Площадь пожара увеличилась до 450 квадратных метров Фото:

В Первоуральске (Свердловская область), где загорелась кровля общежития, площадь пожара увеличилась с 200 до 450 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Пожарные локализовали пожар на улице Ильича в Первоуральске на площади 450 квадратных метров. Для жителей пострадавшего от огня дома готовится пункт временного размещения», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что общежитие загорелось вечером 23 июня, тогда спасатели сообщали о площади возгорания в 200 квадратных метров. Огнеборцам удалось эвакуировать из горящего здания 65 человек, мэр Первоуральска Игорь Кабец заявлял, что для пострадавших готовится временное жилье.

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В Первоуральске (Свердловская область), где загорелась кровля общежития, площадь пожара увеличилась с 200 до 450 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «Пожарные локализовали пожар на улице Ильича в Первоуральске на площади 450 квадратных метров. Для жителей пострадавшего от огня дома готовится пункт временного размещения», — рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что общежитие загорелось вечером 23 июня, тогда спасатели сообщали о площади возгорания в 200 квадратных метров. Огнеборцам удалось эвакуировать из горящего здания 65 человек, мэр Первоуральска Игорь Кабец заявлял, что для пострадавших готовится временное жилье.
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