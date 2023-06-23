Свердловский мэр обратился к пострадавшим после крупного пожара

Спасатели принимают активные меры по локализации пожара в общежитии Первоуральска (Свердловская область), где загорелась кровля площадью 200 квадратных метров. Мэр Первоуральска Игорь Кабец заявил, что сейчас решается вопрос с расселением пострадавших.
«Принимаются меры по локализации пожара. Оперативно решается вопрос по размещению эвакуированных людей», — написал Игорь Кабец в своем официальном telegram-канале.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщали корреспонденту URA.RU, что из горящего здания эвакуировали 65 человек, в том числе девять детей. В результате пожара пострадавших нет.
Ранее URA.RU сообщало, что в Первоуральске загорелось общежитие. Площадь пожара достигла 200 квадратных метров.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.