Свердловский мэр обратился к пострадавшим после крупного пожара

Мэр Первоуральска занялся расселением жильцов, пострадавших в крупном пожаре

23 июня 2023 в 23:48 Размер текста - 17 +

Из горящей многоэтажки спасатели эвакуировали 65 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спасатели принимают активные меры по локализации пожара в общежитии Первоуральска (Свердловская область), где загорелась кровля площадью 200 квадратных метров. Мэр Первоуральска Игорь Кабец заявил, что сейчас решается вопрос с расселением пострадавших. «Принимаются меры по локализации пожара. Оперативно решается вопрос по размещению эвакуированных людей», — написал Игорь Кабец в своем официальном telegram-канале. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщали корреспонденту URA.RU, что из горящего здания эвакуировали 65 человек, в том числе девять детей. В результате пожара пострадавших нет. Ранее URA.RU сообщало, что в Первоуральске загорелось общежитие. Площадь пожара достигла 200 квадратных метров.

Спасатели принимают активные меры по локализации пожара в общежитии Первоуральска (Свердловская область), где загорелась кровля площадью 200 квадратных метров. Мэр Первоуральска Игорь Кабец заявил, что сейчас решается вопрос с расселением пострадавших. «Принимаются меры по локализации пожара. Оперативно решается вопрос по размещению эвакуированных людей», — написал Игорь Кабец в своем официальном telegram-канале. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщали корреспонденту URA.RU, что из горящего здания эвакуировали 65 человек, в том числе девять детей. В результате пожара пострадавших нет. Ранее URA.RU сообщало, что в Первоуральске загорелось общежитие. Площадь пожара достигла 200 квадратных метров.