23 июня 2023

Свердловский мэр обратился к пострадавшим после крупного пожара

Мэр Первоуральска занялся расселением жильцов, пострадавших в крупном пожаре
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на кровле по адресу Шейнкмана, 19. Екатеринбург, пожар, крыша горит
Из горящей многоэтажки спасатели эвакуировали 65 человек Фото:

Спасатели принимают активные меры по локализации пожара в общежитии Первоуральска (Свердловская область), где загорелась кровля площадью 200 квадратных метров. Мэр Первоуральска Игорь Кабец заявил, что сейчас решается вопрос с расселением пострадавших.

«Принимаются меры по локализации пожара. Оперативно решается вопрос по размещению эвакуированных людей», — написал Игорь Кабец в своем официальном telegram-канале.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщали корреспонденту URA.RU, что из горящего здания эвакуировали 65 человек, в том числе девять детей. В результате пожара пострадавших нет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Первоуральске загорелось общежитие. Площадь пожара достигла 200 квадратных метров.

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Спасатели принимают активные меры по локализации пожара в общежитии Первоуральска (Свердловская область), где загорелась кровля площадью 200 квадратных метров. Мэр Первоуральска Игорь Кабец заявил, что сейчас решается вопрос с расселением пострадавших. «Принимаются меры по локализации пожара. Оперативно решается вопрос по размещению эвакуированных людей», — написал Игорь Кабец в своем официальном telegram-канале. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщали корреспонденту URA.RU, что из горящего здания эвакуировали 65 человек, в том числе девять детей. В результате пожара пострадавших нет. Ранее URA.RU сообщало, что в Первоуральске загорелось общежитие. Площадь пожара достигла 200 квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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