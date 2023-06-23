В свердловском городе крупный пожар охватил общежитие. Фото, видео

23 июня 2023 в 23:01 Размер текста - 17 +

Площадь пожара составила 200 квадратных метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) загорелась кровля общежития на проспекте Ильича, 3/2. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит кровля пятиэтажного жилого дома. По оперативной информации площадь пожара составляет 200 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе ведомства. Пожар произошел вечером 23 июня. На месте происшествия работают 10 пожарных машин и 19 огнеборцев, добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Видео появилось в telegram-канале «Телекомпания Первоуральск». Фото: telegram-канал «Телекомпания Первоуральск»

В Первоуральске (Свердловская область) загорелась кровля общежития на проспекте Ильича, 3/2. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит кровля пятиэтажного жилого дома. По оперативной информации площадь пожара составляет 200 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе ведомства. Пожар произошел вечером 23 июня. На месте происшествия работают 10 пожарных машин и 19 огнеборцев, добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Видео появилось в telegram-канале «Телекомпания Первоуральск».