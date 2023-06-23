В Первоуральске (Свердловская область) загорелась кровля общежития на проспекте Ильича, 3/2. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит кровля пятиэтажного жилого дома. По оперативной информации площадь пожара составляет 200 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Пожар произошел вечером 23 июня. На месте происшествия работают 10 пожарных машин и 19 огнеборцев, добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Видео появилось в telegram-канале «Телекомпания Первоуральск».
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