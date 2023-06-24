Военкоры URA.RU описали ситуацию в ДНР и ЛНР на фоне мятежа Пригожина

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В жизни людей нет никаких изменений, сообщили военкоры (архивное фото) Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

В Луганске и Донецке на фоне Мятежа ЧВК «Вагнер» сохраняется спокойная обстановка. Об этом сообщают военные корреспонденты URA.RU.

«Обстановка в Донецке без изменений. Вооруженные силы Российской Федерации полностью владеют инициативой на фронте. Наши солдаты стоят на своих позициях и выполняют свой долг», — сообщил военкор Евгений Линин. Он добавил, что в жизни людей в населенных пунктах нет никаких изменений. А также не замечено никаких дополнительных мер.

Корреспондент из Луганска Николай Кислов сообщил, что боевых действий в регионе не ведется. «Обстановка обычная, увеличения сотрудников полиции, военной комендатуры на улицах Луганска не замечено», — уточнил он.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по позициям ЧВК. В Минобороны опровергли обвинения и назвали их провокацией. Пригожин заявил, что его бойцы уничтожат блокпосты и авиацию Минобороны РФ, а затем сообщил о том, что ЧВК вошли в Южный военный округ Ростова и якобы контролируют военные объекты. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он пообещал защитить страну от предательста.

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В Луганске и Донецке на фоне Мятежа ЧВК «Вагнер» сохраняется спокойная обстановка. Об этом сообщают военные корреспонденты URA.RU. «Обстановка в Донецке без изменений. Вооруженные силы Российской Федерации полностью владеют инициативой на фронте. Наши солдаты стоят на своих позициях и выполняют свой долг», — сообщил военкор Евгений Линин. Он добавил, что в жизни людей в населенных пунктах нет никаких изменений. А также не замечено никаких дополнительных мер. Корреспондент из Луганска Николай Кислов сообщил, что боевых действий в регионе не ведется. «Обстановка обычная, увеличения сотрудников полиции, военной комендатуры на улицах Луганска не замечено», — уточнил он. Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по позициям ЧВК. В Минобороны опровергли обвинения и назвали их провокацией. Пригожин заявил, что его бойцы уничтожат блокпосты и авиацию Минобороны РФ, а затем сообщил о том, что ЧВК вошли в Южный военный округ Ростова и якобы контролируют военные объекты. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он пообещал защитить страну от предательста.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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