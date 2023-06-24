Супруга челябинского губернатора приехала на форум «Утро». Фото

25 июня 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

Ирина Текслер рассказала о своих наставниках и педагогах Фото: Илья Московец © URA.RU Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина приехала на форум «Утро», который проходит в Миассе. Она провела встречу с молодежью. «Открытие форума состоялось в День молодежи. […] Мои треки — „Педагоги и наставники“, который подготовила Челябинская область и „Добрые люди“ (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра)», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале. Ранее форум посетил губернатор Алексей Текслер. Он рассказал о своих наставниках. Молодежный форум «Утро» проходит под Миассом с 24 по 29 июня. Его участниками стали порядка 500 человек из 30 регионов страны — это молодежь, педагоги и наставники. Telegram-канал Ирины Текслер Telegram-канал Ирины Текслер

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина приехала на форум «Утро», который проходит в Миассе. Она провела встречу с молодежью. «Открытие форума состоялось в День молодежи. […] Мои треки — „Педагоги и наставники“, который подготовила Челябинская область и „Добрые люди“ (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра)», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале. Ранее форум посетил губернатор Алексей Текслер. Он рассказал о своих наставниках. Молодежный форум «Утро» проходит под Миассом с 24 по 29 июня. Его участниками стали порядка 500 человек из 30 регионов страны — это молодежь, педагоги и наставники.