24 июня 2023

Супруга челябинского губернатора приехала на форум «Утро». Фото

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Ирина Текслер на предпремьерном показе фильма «Портной из Бруклина». Магнитогорск, текслер ирина
Ирина Текслер рассказала о своих наставниках и педагогах Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина приехала на форум «Утро», который проходит в Миассе. Она провела встречу с молодежью.

«Открытие форума состоялось в День молодежи. […] Мои треки — „Педагоги и наставники“, который подготовила Челябинская область и „Добрые люди“ (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра)», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале.

Ранее форум посетил губернатор Алексей Текслер. Он рассказал о своих наставниках.

Молодежный форум «Утро» проходит под Миассом с 24 по 29 июня. Его участниками стали порядка 500 человек из 30 регионов страны — это молодежь, педагоги и наставники.

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Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина приехала на форум «Утро», который проходит в Миассе. Она провела встречу с молодежью. «Открытие форума состоялось в День молодежи. […] Мои треки — „Педагоги и наставники“, который подготовила Челябинская область и „Добрые люди“ (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра)», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале. Ранее форум посетил губернатор Алексей Текслер. Он рассказал о своих наставниках. Молодежный форум «Утро» проходит под Миассом с 24 по 29 июня. Его участниками стали порядка 500 человек из 30 регионов страны — это молодежь, педагоги и наставники.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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