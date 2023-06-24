Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина приехала на форум «Утро», который проходит в Миассе. Она провела встречу с молодежью.
«Открытие форума состоялось в День молодежи. […] Мои треки — „Педагоги и наставники“, который подготовила Челябинская область и „Добрые люди“ (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра)», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале.
Ранее форум посетил губернатор Алексей Текслер. Он рассказал о своих наставниках.
Молодежный форум «Утро» проходит под Миассом с 24 по 29 июня. Его участниками стали порядка 500 человек из 30 регионов страны — это молодежь, педагоги и наставники.
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