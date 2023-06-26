На Северо-западе Челябинска отключат два светофора

26 июня 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

Светофоры отключат 27 июня с 8:00 до 18:00 Фото: Илья Московец © URA.RU На Северо-западе Челябинска 27 июня отключат два светофора. Движение может быть затруднено на перекрестках Братьев Кашириных с улицами Косарева и Краснознаменной, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «27 июня планируется отключение светофоров на северо-западе. Проезд будет затруднен на пересечениях: ул. Братьев Кашириных — ул. Косарева; ул. Братьев Кашириных- ул. Краснознаменная», — сообщили в ведомстве. Отключение светофоров планируется с 8:00 до 18:00. Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут.

На Северо-западе Челябинска 27 июня отключат два светофора. Движение может быть затруднено на перекрестках Братьев Кашириных с улицами Косарева и Краснознаменной, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «27 июня планируется отключение светофоров на северо-западе. Проезд будет затруднен на пересечениях: ул. Братьев Кашириных — ул. Косарева; ул. Братьев Кашириных- ул. Краснознаменная», — сообщили в ведомстве. Отключение светофоров планируется с 8:00 до 18:00. Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут.