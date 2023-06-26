На Северо-западе Челябинска отключат два светофора

Светофоры отключат 27 июня с 8:00 до 18:00
На Северо-западе Челябинска 27 июня отключат два светофора. Движение может быть затруднено на перекрестках Братьев Кашириных с улицами Косарева и Краснознаменной, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«27 июня планируется отключение светофоров на северо-западе. Проезд будет затруднен на пересечениях: ул. Братьев Кашириных — ул. Косарева; ул. Братьев Кашириных- ул. Краснознаменная», — сообщили в ведомстве.
Отключение светофоров планируется с 8:00 до 18:00. Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут.
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