Картаполов объяснил, почему контрнаступление ВСУ идет не по плану

Контрнаступление Киева идет не по плану из-за больших потерь, которые несут Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.
«Масштабного контрнаступления со стороны Украины не было и не будет. Есть лишь угрозы на разных направлениях. Киев несет большие потери», — сказал Картаполов в эфире телеканала «Россия-1».
Картаполов также добавил, что хаоса в российской армии на фоне мятежа бизнесмена и владельца частной армии Евгения Пригожина не было. «Боевое управление не прерывалось ни на минуту», — отметил глава комитета Госдумы по обороне.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил медленные темпы контрнаступления ВСУ необходимостью проводить разминирование. Заявление политик сделал на встрече в Люксембурге на Совете МИД Евросоюза.
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