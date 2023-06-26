Картаполов объяснил, почему контрнаступление ВСУ идет не по плану

Картаполов: контрнаступление Украины проваливается из-за больших потерь ВСУ

26 июня 2023 в 23:22 Размер текста - 17 +

Наступление ВСУ проваливается из-за больших потерь, заявил Андрей Картаполов Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление Киева идет не по плану из-за больших потерь, которые несут Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. «Масштабного контрнаступления со стороны Украины не было и не будет. Есть лишь угрозы на разных направлениях. Киев несет большие потери», — сказал Картаполов в эфире телеканала «Россия-1». Картаполов также добавил, что хаоса в российской армии на фоне мятежа бизнесмена и владельца частной армии Евгения Пригожина не было. «Боевое управление не прерывалось ни на минуту», — отметил глава комитета Госдумы по обороне. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил медленные темпы контрнаступления ВСУ необходимостью проводить разминирование. Заявление политик сделал на встрече в Люксембурге на Совете МИД Евросоюза.

Контрнаступление Киева идет не по плану из-за больших потерь, которые несут Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. «Масштабного контрнаступления со стороны Украины не было и не будет. Есть лишь угрозы на разных направлениях. Киев несет большие потери», — сказал Картаполов в эфире телеканала «Россия-1». Картаполов также добавил, что хаоса в российской армии на фоне мятежа бизнесмена и владельца частной армии Евгения Пригожина не было. «Боевое управление не прерывалось ни на минуту», — отметил глава комитета Госдумы по обороне. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил медленные темпы контрнаступления ВСУ необходимостью проводить разминирование. Заявление политик сделал на встрече в Люксембурге на Совете МИД Евросоюза.