Володин назвал мятеж Пригожина маршем тщеславия

Мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, произошедший в минувшие выходные, был маршем тщеславия. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Мятеж Пригожина представлял из себя марш тщеславия», — передает слова Володина официальный сайт Госдумы. Он добавил, что в ходе мятежа один человек повел огромное количество вооруженных людей по мирным городам и селам, чтобы захватить власть.
Мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, произошедший в минувшие выходные, был маршем тщеславия. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Мятеж Пригожина представлял из себя марш тщеславия», — передает слова Володина официальный сайт Госдумы. Он добавил, что в ходе мятежа один человек повел огромное количество вооруженных людей по мирным городам и селам, чтобы захватить власть.