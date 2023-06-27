Володин назвал мятеж Пригожина маршем тщеславия

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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Один человек повел военных на мирные города для захвата власти, заявил Вячеслав Володин Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, произошедший в минувшие выходные, был маршем тщеславия. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мятеж Пригожина представлял из себя марш тщеславия», — передает слова Володина официальный сайт Госдумы. Он добавил, что в ходе мятежа один человек повел огромное количество вооруженных людей по мирным городам и селам, чтобы захватить власть.

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Мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, произошедший в минувшие выходные, был маршем тщеславия. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Мятеж Пригожина представлял из себя марш тщеславия», — передает слова Володина официальный сайт Госдумы. Он добавил, что в ходе мятежа один человек повел огромное количество вооруженных людей по мирным городам и селам, чтобы захватить власть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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