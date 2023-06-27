Володин назвал мятеж Пригожина маршем тщеславия

27 июня 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

Один человек повел военных на мирные города для захвата власти, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, произошедший в минувшие выходные, был маршем тщеславия. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Мятеж Пригожина представлял из себя марш тщеславия», — передает слова Володина официальный сайт Госдумы. Он добавил, что в ходе мятежа один человек повел огромное количество вооруженных людей по мирным городам и селам, чтобы захватить власть.

Мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, произошедший в минувшие выходные, был маршем тщеславия. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Мятеж Пригожина представлял из себя марш тщеславия», — передает слова Володина официальный сайт Госдумы. Он добавил, что в ходе мятежа один человек повел огромное количество вооруженных людей по мирным городам и селам, чтобы захватить власть.