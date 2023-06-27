Золотов: мятеж Пригожина был вызван Западом

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Золотов Виктор, золотов виктор
Силовые структуры РФ действовали на высшем уровне, заявил Виктор Золотов Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Западные спецслужбы могли принимать участие в попытке мятежа, который был вызван Западом и наложился на амбиции основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. С таким заявлением выступил директор Росгвардии Виктор Золотов в обращении к военнослужащим на Соборной площади.

«Есть вероятность, что при попытке мятежа в России работали западные спецслужбы», — передает слова Золотова РИА Новости. Он также выразил свою восторженность работой силовых структур во время военного мятежа и отметил, что они знали, что победят, так как мятежники не смогли бы взять Москву.

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Западные спецслужбы могли принимать участие в попытке мятежа, который был вызван Западом и наложился на амбиции основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. С таким заявлением выступил директор Росгвардии Виктор Золотов в обращении к военнослужащим на Соборной площади. «Есть вероятность, что при попытке мятежа в России работали западные спецслужбы», — передает слова Золотова РИА Новости. Он также выразил свою восторженность работой силовых структур во время военного мятежа и отметил, что они знали, что победят, так как мятежники не смогли бы взять Москву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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