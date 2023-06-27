Лукашенко: Беларусь была готова защищать Москву, как в 1941-м

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко признался, что был готов защищать Москву Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Белорусская армия была готова защищать Москву во время мятежа армии основателя ЧВУ «Вагнер» Евгения Пригожина как в 1941 году. Деталями разговора с бизнесменом поделился президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Знаешь, ты [Евгений Пригожин] как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву. И, как в 41-м (ты же книжки читаешь, образованный, умный человек), мы будем защищать Москву. Потому что данная ситуация не только в России», — пересказал Александр Лукашенко свой диалог с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Его слова передает агентство «БЕЛТА».

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Белорусская армия была готова защищать Москву во время мятежа армии основателя ЧВУ «Вагнер» Евгения Пригожина как в 1941 году. Деталями разговора с бизнесменом поделился президент Беларуси Александр Лукашенко. «Знаешь, ты [Евгений Пригожин] как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву. И, как в 41-м (ты же книжки читаешь, образованный, умный человек), мы будем защищать Москву. Потому что данная ситуация не только в России», — пересказал Александр Лукашенко свой диалог с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Его слова передает агентство «БЕЛТА».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...