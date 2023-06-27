Лукашенко: Беларусь была готова защищать Москву, как в 1941-м

Александр Лукашенко признался, что был готов защищать Москву
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Белорусская армия была готова защищать Москву во время мятежа армии основателя ЧВУ «Вагнер» Евгения Пригожина как в 1941 году. Деталями разговора с бизнесменом поделился президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Знаешь, ты [Евгений Пригожин] как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву. И, как в 41-м (ты же книжки читаешь, образованный, умный человек), мы будем защищать Москву. Потому что данная ситуация не только в России», — пересказал Александр Лукашенко свой диалог с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Его слова передает агентство «БЕЛТА».
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