Лукашенко: Беларусь была готова защищать Москву, как в 1941-м

27 июня 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко признался, что был готов защищать Москву Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Белорусская армия была готова защищать Москву во время мятежа армии основателя ЧВУ «Вагнер» Евгения Пригожина как в 1941 году. Деталями разговора с бизнесменом поделился президент Беларуси Александр Лукашенко. «Знаешь, ты [Евгений Пригожин] как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву. И, как в 41-м (ты же книжки читаешь, образованный, умный человек), мы будем защищать Москву. Потому что данная ситуация не только в России», — пересказал Александр Лукашенко свой диалог с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Его слова передает агентство «БЕЛТА».

Белорусская армия была готова защищать Москву во время мятежа армии основателя ЧВУ «Вагнер» Евгения Пригожина как в 1941 году. Деталями разговора с бизнесменом поделился президент Беларуси Александр Лукашенко. «Знаешь, ты [Евгений Пригожин] как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву. И, как в 41-м (ты же книжки читаешь, образованный, умный человек), мы будем защищать Москву. Потому что данная ситуация не только в России», — пересказал Александр Лукашенко свой диалог с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Его слова передает агентство «БЕЛТА».