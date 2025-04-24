Аналитики раскрыли, почему властям не выгоден крепкий рубль

Укрепление рубля может быть не выгодным для России, поскольку динамика курса доллара напрямую отражается на доходах государственного бюджета, что, в свою очередь, влияет на способность государства выполнять свои социальные обязательства в полном объеме. Об этом говорят финансовые аналитики.
«Крепкий рубль может стать причиной того, что Минфину придется занимать больше средств для устранения их (исполнения государством социальных обязательств — прим. URA.RU) дефицита. Следовательно, переукрепленная российская валюта не является однозначно выгодной для страны», — сообщает портал Финансы Mail. Аналитики также отмечают, что обоснованным диапазоном для валютного курса считается уровень от 90 до 100 рублей за один доллар.
Ранее россиянам, планирующим купить американскую валюту, посоветовали задуматься об этом уже сейчас. Поскольку в ближайшей перспективе возможно падение курса доллара и укрепление рубля из-за особенностей экономики РФ.
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