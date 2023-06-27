27 июня 2023

Росгвардейцы задержали судимого челябинца, который ездил на автомобиле пьяным по парковке ТРК

© Служба новостей «URA.RU»
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Нарушителя задержали и передали сотрудникам Госавтоинспекции по Челябинску Фото:

В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали неоднократно судимого челябинца, который ездил на автомобиле пьяным по парковке торгового комплекса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники Росгвардии выехали в ТРК на вызов охранника. На месте выяснилось, что пьяный мужчина управлял автомобилем „Джили Эмгрант“ на парковке торгового комплекса. Его задержали и передали сотрудникам ГИБДД по Челябинску», — уточнили в пресс-службе.

Выяснилось, что задержанный четыре раза привлекался к уголовной ответственности. В 2018 году был лишен водительского удостоверения за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств.

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В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали неоднократно судимого челябинца, который ездил на автомобиле пьяным по парковке торгового комплекса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Сотрудники Росгвардии выехали в ТРК на вызов охранника. На месте выяснилось, что пьяный мужчина управлял автомобилем „Джили Эмгрант“ на парковке торгового комплекса. Его задержали и передали сотрудникам ГИБДД по Челябинску», — уточнили в пресс-службе. Выяснилось, что задержанный четыре раза привлекался к уголовной ответственности. В 2018 году был лишен водительского удостоверения за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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