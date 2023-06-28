Мошенники от имени челябинского ректора вымогают деньги у преподавателей и студентов

28 июня 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Дмитрий Терентьев предлагает не реагировать на провокации и проверять информацию Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области мошенники от имени ректора МГТУ вымогают деньги у преподавателей и студентов. Об этом сообщил сам ректор Дмитрий Терентьев в соцсетях. «Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты! В последнее время участились случаи звонков от мошенников. Представляясь моим именем по телефону или в социальных сетях, представляясь сотрудниками силовых служб, они требуют от сотрудников нашего университета совершать подозрительные действия разного характера, направленные на незаконное получение денежных средств», — написал Терентьев в своем telegram-канале. По словам ректора, мошенники стараются оказать психологическое давление и заставляют действовать импульсивно. Не нужно реагировать на провокации и вступать в диалог. Терентьев предлагает положить трубку и уточнить информацию в его приемной или у него самого.

В Магнитогорске Челябинской области мошенники от имени ректора МГТУ вымогают деньги у преподавателей и студентов. Об этом сообщил сам ректор Дмитрий Терентьев в соцсетях. «Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты! В последнее время участились случаи звонков от мошенников. Представляясь моим именем по телефону или в социальных сетях, представляясь сотрудниками силовых служб, они требуют от сотрудников нашего университета совершать подозрительные действия разного характера, направленные на незаконное получение денежных средств», — написал Терентьев в своем telegram-канале. По словам ректора, мошенники стараются оказать психологическое давление и заставляют действовать импульсивно. Не нужно реагировать на провокации и вступать в диалог. Терентьев предлагает положить трубку и уточнить информацию в его приемной или у него самого.