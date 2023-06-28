Мошенники от имени челябинского ректора вымогают деньги у преподавателей и студентов

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Исполняющий обязанности ректора Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова Дмитрий Терентьев. Магнитогорск, терентьев дмитрий, магнитогорский государственный технический университет, ректор, ио, мгту имени г и носова
Дмитрий Терентьев предлагает не реагировать на провокации и проверять информацию Фото:

В Магнитогорске Челябинской области мошенники от имени ректора МГТУ вымогают деньги у преподавателей и студентов. Об этом сообщил сам ректор Дмитрий Терентьев в соцсетях.

«Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты! В последнее время участились случаи звонков от мошенников. Представляясь моим именем по телефону или в социальных сетях, представляясь сотрудниками силовых служб, они требуют от сотрудников нашего университета совершать подозрительные действия разного характера, направленные на незаконное получение денежных средств», — написал Терентьев в своем telegram-канале.

По словам ректора, мошенники стараются оказать психологическое давление и заставляют действовать импульсивно. Не нужно реагировать на провокации и вступать в диалог. Терентьев предлагает положить трубку и уточнить информацию в его приемной или у него самого.

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В Магнитогорске Челябинской области мошенники от имени ректора МГТУ вымогают деньги у преподавателей и студентов. Об этом сообщил сам ректор Дмитрий Терентьев в соцсетях. «Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты! В последнее время участились случаи звонков от мошенников. Представляясь моим именем по телефону или в социальных сетях, представляясь сотрудниками силовых служб, они требуют от сотрудников нашего университета совершать подозрительные действия разного характера, направленные на незаконное получение денежных средств», — написал Терентьев в своем telegram-канале. По словам ректора, мошенники стараются оказать психологическое давление и заставляют действовать импульсивно. Не нужно реагировать на провокации и вступать в диалог. Терентьев предлагает положить трубку и уточнить информацию в его приемной или у него самого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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