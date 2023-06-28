28 июня 2023

В Екатеринбурге пропал 45-летний мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина ушел из дома 23 июня (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пропал 45-летний Зокир Аллаев. Его ищут с 23 июня, сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Помогите найти 45-летнего Зокира Аллаева! Он ушел из дома 23 июня», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Приметы мужчины: рост — 183 сантиметра, нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. Он был одет в черную куртку, синие джинсы, светлые кроссовки и черную кепку.

Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите информацию волонтерам «ЛизаАлерт» по номеру +7 (982) 744-12-45 или +7 (800) 700-54-52. Также в поисковом отряде отметили, что им нужны добровольцы.

В Екатеринбурге четвертые сутки ищут пропавшего шестилетнего Далера Бобиева. Мальчика разыскивают сотрудники полиции, добровольцы и волонтеры. К поискам подключились даже специалисты из Москвы и Челябинска. Самые последние новости об истории поисков ребенка читайте в материале URA.RU.

Мужчина был одет в черную куртку
Мужчина был одет в черную куртку
Фото:

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В Екатеринбурге пропал 45-летний Зокир Аллаев. Его ищут с 23 июня, сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти 45-летнего Зокира Аллаева! Он ушел из дома 23 июня», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост — 183 сантиметра, нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. Он был одет в черную куртку, синие джинсы, светлые кроссовки и черную кепку. Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите информацию волонтерам «ЛизаАлерт» по номеру +7 (982) 744-12-45 или +7 (800) 700-54-52. Также в поисковом отряде отметили, что им нужны добровольцы. В Екатеринбурге четвертые сутки ищут пропавшего шестилетнего Далера Бобиева. Мальчика разыскивают сотрудники полиции, добровольцы и волонтеры. К поискам подключились даже специалисты из Москвы и Челябинска. Самые последние новости об истории поисков ребенка читайте в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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