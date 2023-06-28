В Екатеринбурге пропал 45-летний Зокир Аллаев. Его ищут с 23 июня, сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Помогите найти 45-летнего Зокира Аллаева! Он ушел из дома 23 июня», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Приметы мужчины: рост — 183 сантиметра, нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. Он был одет в черную куртку, синие джинсы, светлые кроссовки и черную кепку.
Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите информацию волонтерам «ЛизаАлерт» по номеру +7 (982) 744-12-45 или +7 (800) 700-54-52. Также в поисковом отряде отметили, что им нужны добровольцы.
В Екатеринбурге четвертые сутки ищут пропавшего шестилетнего Далера Бобиева. Мальчика разыскивают сотрудники полиции, добровольцы и волонтеры. К поискам подключились даже специалисты из Москвы и Челябинска. Самые последние новости об истории поисков ребенка читайте в материале URA.RU.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.