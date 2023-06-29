Россия создаст свой флот для новых торговых маршрутов

Россия создаст свой флот для выстраивания новых транспортных коридоров

В России строят уникальную серию арктических газовозов ледового класса для Севморпути Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти РФ сконцентрируют усилия на создании отечественного флота. На награждении работников речного и морского транспорта 29 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что это будет способствовать не только расширению торговли, но и укреплению позиций страны на мировом рынке.

Новая инфраструктура и суда необходимы для развития коридоров «Север-юг» и «Северный морской путь» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

«Сейчас перед нами стоят новые задачи. Нужно адаптироваться к вызовам, связанным с внешним давлением, сохранить и нарастить возможности по перевозке грузов, пассажиров. И тем самым поддержать трансформацию всей российской экономики, помочь бизнесу найти перспективных партнеров и рынки сбыта, скорректировать или проложить маршруты для расширения экспорта», — сказал глава правительства РФ.

Торговый флот будет существенно обновлен в ближайшие пять лет, пообещал Мишустин. «До 2035 года на российских верфях планируется построить около тысячи судов различного назначения, в том числе благодаря программе льготного лизинга. Сейчас на ведущей верфи страны — комплексе „Звезда“ − строится головное судно серии уникальных арктических газовозов ледового класса. Они должны обеспечить круглогодичную навигацию в восточном секторе Арктики», — уточнил премьер.

Свой флот необходим России для выстраивания новых транспортных коридоров, объясняет ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Свой флот — основная часть структурной трансформации экономики.

РФ — один из ведущих экспортеров энергоносителей, зерна и других товаров. Эти перевозки осуществляются морем. Перед российскими властями, итак, стояла задача строить свой флот. В частности, необходим свой танкерный, газовозный флот для Северного морского пути. Если мы серьезно и по-взрослому хотим присутствовать на рынках Азии, то нам нужно довозить туда сжиженный природный газ. Речной флот нужен для обеспечения северного завоза и развития туризм. У нас много артерий, который привлекательны для туристов«», — резюмировал эксперт.