Россия приблизилась к полному суверенитету в море

Мишустин запустил в стране новую отрасль для инвестиций

01 февраля 2023 в 20:01 Размер текста - 17 +

Власти стремятся привлечь российских инвесторов в корабельную отрасль Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Россия в ближайшей перспективе откажется от услуг иностранных компаний для обслуживания своих кораблей. В ходе заседания правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об обнулении ставки НДС для судоремонтных предприятий. По словам экспертов URA.RU, власти продолжат вводить льготы для заводов и верфей, в том числе через прямое бюджетное финансирование. Также судостроение станет новой отраслью для вложений российских инвесторов. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу добиться, чтобы как можно больше операций по оснащению, дооборудованию и ремонту судов проводилось именно в нашей стране, сказал Мишустин в ходе заседания правительства. По его словам, уже подготовлены поправки в Налоговый кодекс, устанавливающие для судоремонтных заводов нулевую ставку налога на НДС. «Действовать такая льгота будет для предприятий, которые занимаются восстановлением судов в доках и на верфях. А также при условии, что организации станут направлять на собственное развитие не меньше 20% выручки на протяжении семи лет», — сказал премьер. Правительство окажет необходимую поддержку корабельной отрасли Фото: Владимир Андреев © URA.RU В результате бизнес сможет за счет сэкономленных средств нарастить свои инвестиционные возможности, больше вкладывать в долгосрочные проекты. Закупать передовое, дорогостоящее оборудование, которое необходимо для обслуживания современных высокотехнологичных судов и морской техники, добавил Мишустин. Сейчас правительством прорабатываются различные механизмы привлечения российских инвесторов на рынок. Также стоит амбициозная задача полностью отказаться от обслуживания на иностранных предприятиях, пояснил глава комитета нижней палаты парламента по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. «Если говорить о рыболовных судах, то недавно мы утвердили документ о квотах. Добывающие суда поставлялись на Дальний Восток из стран Европы — Польши и Германии. Особенно остро сейчас встал вопрос с комплектующими из-за рубежа в силу ограничительных мер. Основная задача — как можно быстрее восстановить производство и обслуживание своего флота. Мы понимаем, что многое принадлежало иностранцам, поэтому правительство ищет механизмы повышения доступности для наших инвесторов. Это все делается именно для восстановления отрасли, а также обеспечить независимость рынка он других государств», — сказал парламентарий. Статья по теме Путин показал путь ухода от сырьевой модели развития России На первом этапе власти хотят посмотреть, как предприятия за собственный счет без стороннего участия будут вкладываться в собственное развитие, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Освобождение от НДС — вполне понятно и логично. Сейчас правительство отменило один налог, но может пойти и дальше до прямого финансирования. Власти понимают серьезность зависимости отрасли от иностранных предприятий в части поставок комплектующих и обслуживания. Я полагаю, что могут быть приняты новые меры», — уточнил Солонников. Помимо налоговых льгот правительство может в дальнейшем пойти на прямое бюджетное финансирование предприятий. Без этого отрасль сама по себе не запустится, считает директор Центра экономики Севера и Арктики, профессор МГУ им. Ломоносова Александр Пилясов. «Сейчас заводам оказана „косвенная“ поддержка через налоги, но без бюджетного инвестирования запустить отрасль будет невозможно. Все признают, что заложенные много лет назад верфи физически не подходят», — резюмировал Пилясов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия в ближайшей перспективе откажется от услуг иностранных компаний для обслуживания своих кораблей. В ходе заседания правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об обнулении ставки НДС для судоремонтных предприятий. По словам экспертов URA.RU, власти продолжат вводить льготы для заводов и верфей, в том числе через прямое бюджетное финансирование. Также судостроение станет новой отраслью для вложений российских инвесторов. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу добиться, чтобы как можно больше операций по оснащению, дооборудованию и ремонту судов проводилось именно в нашей стране, сказал Мишустин в ходе заседания правительства. По его словам, уже подготовлены поправки в Налоговый кодекс, устанавливающие для судоремонтных заводов нулевую ставку налога на НДС. «Действовать такая льгота будет для предприятий, которые занимаются восстановлением судов в доках и на верфях. А также при условии, что организации станут направлять на собственное развитие не меньше 20% выручки на протяжении семи лет», — сказал премьер. В результате бизнес сможет за счет сэкономленных средств нарастить свои инвестиционные возможности, больше вкладывать в долгосрочные проекты. Закупать передовое, дорогостоящее оборудование, которое необходимо для обслуживания современных высокотехнологичных судов и морской техники, добавил Мишустин. Сейчас правительством прорабатываются различные механизмы привлечения российских инвесторов на рынок. Также стоит амбициозная задача полностью отказаться от обслуживания на иностранных предприятиях, пояснил глава комитета нижней палаты парламента по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. «Если говорить о рыболовных судах, то недавно мы утвердили документ о квотах. Добывающие суда поставлялись на Дальний Восток из стран Европы — Польши и Германии. Особенно остро сейчас встал вопрос с комплектующими из-за рубежа в силу ограничительных мер. На первом этапе власти хотят посмотреть, как предприятия за собственный счет без стороннего участия будут вкладываться в собственное развитие, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Власти понимают серьезность зависимости отрасли от иностранных предприятий в части поставок комплектующих и обслуживания. Я полагаю, что могут быть приняты новые меры», — уточнил Солонников. Помимо налоговых льгот правительство может в дальнейшем пойти на прямое бюджетное финансирование предприятий. Без этого отрасль сама по себе не запустится, считает директор Центра экономики Севера и Арктики, профессор МГУ им. Ломоносова Александр Пилясов. «Сейчас заводам оказана „косвенная“ поддержка через налоги, но без бюджетного инвестирования запустить отрасль будет невозможно. Все признают, что заложенные много лет назад верфи физически не подходят», — резюмировал Пилясов.