Пермский омбудсмен добивается возвращения из плена троих земляков

За все время удалось освободить десять пермяков Фото: Денис Моргунов © URA.RU

К уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорю Сапко обратились родные трех пермяков, которые сейчас находятся в украинском плену. Сейчас Сапко вместе с коллегами из других ведомств добивается их освобождения.

«Сейчас у меня в работе находится три обращения по находящимся в плену жителям Пермского края и 21 обращение о пропавших без вести», — рассказал он в интервью «АиФ-Пермь». За все время удалось вернуть десять человек.

В ходе обмена пленными в апреле и в июне освободить пермяков не получилось, отметил Сапко. Он надеется, что они вернутся домой во время очередного обмена в июле. Он рекомендует родственникам для более оперативного решения вопроса прикладывать документы, которые указывают на родство. В начале марта удалось освободить из плена военнослужащего Руслана Широбокова.