Пермский омбудсмен добивается возвращения из плена троих земляков

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Отправка мобилизованных. Тюмень, военные, военнослужащий, мобилизация, мобилизованные, мобилизованный
За все время удалось освободить десять пермяков Фото:

К уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорю Сапко обратились родные трех пермяков, которые сейчас находятся в украинском плену. Сейчас Сапко вместе с коллегами из других ведомств добивается их освобождения.

«Сейчас у меня в работе находится три обращения по находящимся в плену жителям Пермского края и 21 обращение о пропавших без вести», — рассказал он в интервью «АиФ-Пермь». За все время удалось вернуть десять человек.

В ходе обмена пленными в апреле и в июне освободить пермяков не получилось, отметил Сапко. Он надеется, что они вернутся домой во время очередного обмена в июле. Он рекомендует родственникам для более оперативного решения вопроса прикладывать документы, которые указывают на родство. В начале марта удалось освободить из плена военнослужащего Руслана Широбокова.

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К уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорю Сапко обратились родные трех пермяков, которые сейчас находятся в украинском плену. Сейчас Сапко вместе с коллегами из других ведомств добивается их освобождения. «Сейчас у меня в работе находится три обращения по находящимся в плену жителям Пермского края и 21 обращение о пропавших без вести», — рассказал он в интервью «АиФ-Пермь». За все время удалось вернуть десять человек. В ходе обмена пленными в апреле и в июне освободить пермяков не получилось, отметил Сапко. Он надеется, что они вернутся домой во время очередного обмена в июле. Он рекомендует родственникам для более оперативного решения вопроса прикладывать документы, которые указывают на родство. В начале марта удалось освободить из плена военнослужащего Руслана Широбокова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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