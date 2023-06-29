Партии отстранились от реальных проблем екатеринбуржцев

29 июня 2023 в 21:39 Размер текста - 17 +

Пять из шести политических партий не смогли предложить горожанам решение проблемы, сосредоточившись на интригах Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU «Единая Россия», КПРФ, «Яблоко», «Справедливая Россия» и «Новые люди» дистанцировались от реальных проблем екатеринбуржцев. Партии-участники выборов в местную думу не стали реагировать на трагическую гибель шестилетнего Далера Бобиева, которую обсуждает весь город. Лидер обкома КПРФ, вице-спикер заксо Александр Ивачев заявил корреспонденту, что «кампанейщина и пиар в таких ситуациях не уместны». «Большое число аналогичных ситуаций связано с общей нервозной обстановкой и социальной неустроенностью. Это следствие капитализма. Надо устранять причину, тогда подобных случаев станет меньше», — сказал он. Глава реготделения СР, депутат Госдумы Андрей Кузнецов отметил, что это криминал, с которым должны разобраться правоохранительные органы. «И, конечно, [налицо] все признаки преступной халатности органов опеки. [Но] регулирование их деятельности — это компетенция федеральных органов власти, а не городской думы», — подчеркнул политик. В «Яблоке» с реакцией затруднились. «Вопрос сложный, его надо изучить», — сказал корреспонденту руководитель отделения Максим Петлин. Представитель «Новых людей» в Свердловской области, депутат заксо Рант Агаджанян предпочел отмолчаться, не ответив на вопрос корреспондента в мессенджере (хоть и прочитал его). Новость по теме Мэр Екатеринбурга раскритиковал опеку из-за смерти Далера Бобиева Глава облисполкома «Единой России», замсекретаря отделения Дмитрий Жуков на звонок агентства не ответил. Единственный из заместителей, кто публично высказался — мэр Алексей Орлов, который на выборах возглавит общегородской список ЕР. Но и он, говоря о партийной реакции, заявил, что «ситуацию надо обдумать». Свои предложения по предупреждению подобных трагедий озвучила пока лишь ЛДПР. О пропаже Далера Бобиева стало известно 26 июня. Его приемная мать Вероника Наумова заявила, что ребенок сбежал из дома. Четверо суток малыша искали полторы тысяч человек — волонтеры и правоохранители. Ранним утром 29 июня тело ребенка нашли в гараже. Выяснилось, что умер он, предположительно, еще в декабре 2022-го. Опекун задержана, ее подозревают в убийстве ребенка. Также возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Единая Россия», КПРФ, «Яблоко», «Справедливая Россия» и «Новые люди» дистанцировались от реальных проблем екатеринбуржцев. Партии-участники выборов в местную думу не стали реагировать на трагическую гибель шестилетнего Далера Бобиева, которую обсуждает весь город. Лидер обкома КПРФ, вице-спикер заксо Александр Ивачев заявил корреспонденту, что «кампанейщина и пиар в таких ситуациях не уместны». «Большое число аналогичных ситуаций связано с общей нервозной обстановкой и социальной неустроенностью. Это следствие капитализма. Надо устранять причину, тогда подобных случаев станет меньше», — сказал он. Глава реготделения СР, депутат Госдумы Андрей Кузнецов отметил, что это криминал, с которым должны разобраться правоохранительные органы. «И, конечно, [налицо] все признаки преступной халатности органов опеки. [Но] регулирование их деятельности — это компетенция федеральных органов власти, а не городской думы», — подчеркнул политик. В «Яблоке» с реакцией затруднились. «Вопрос сложный, его надо изучить», — сказал корреспонденту руководитель отделения Максим Петлин. Представитель «Новых людей» в Свердловской области, депутат заксо Рант Агаджанян предпочел отмолчаться, не ответив на вопрос корреспондента в мессенджере (хоть и прочитал его). Глава облисполкома «Единой России», замсекретаря отделения Дмитрий Жуков на звонок агентства не ответил. Единственный из заместителей, кто публично высказался — мэр Алексей Орлов, который на выборах возглавит общегородской список ЕР. Но и он, говоря о партийной реакции, заявил, что «ситуацию надо обдумать». Свои предложения по предупреждению подобных трагедий озвучила пока лишь ЛДПР. О пропаже Далера Бобиева стало известно 26 июня. Его приемная мать Вероника Наумова заявила, что ребенок сбежал из дома. Четверо суток малыша искали полторы тысяч человек — волонтеры и правоохранители. Ранним утром 29 июня тело ребенка нашли в гараже. Выяснилось, что умер он, предположительно, еще в декабре 2022-го. Опекун задержана, ее подозревают в убийстве ребенка. Также возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц.