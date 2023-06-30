Девочку разыскивают с вечера пятницы Фото: Московец Илья © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают девочку-подростка, которая в пятницу ушла из дома и не вернулась. Поисковые ориентировки на пропавшую появились в группах волонтеров в соцсетях.

«Разыскиваем пропавшую Степину Викторию Александровну, 2008 года рождения. Она 30 июня угла из дома на улице Тевосяна и по настоящее время ее местонахождения неизвестно», — сообщается в магнитогорском паблике «Альфа-Спас» в соцсети «ВКонтакте».

На вид девочке 14-15 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные. Пропавшая была одета в черную футболку, черные джинсы с аппликацией кошки, высокие черно-белые кроссовки.