30 июня 2023

В Магнитогорске пропала девочка-подросток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос автомойки на улице Таватуйской, 19. Екатеринбург, значок, мвд, полиция, полицейский, заросли кустов
Девочку разыскивают с вечера пятницы Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают девочку-подростка, которая в пятницу ушла из дома и не вернулась. Поисковые ориентировки на пропавшую появились в группах волонтеров в соцсетях.

«Разыскиваем пропавшую Степину Викторию Александровну, 2008 года рождения. Она 30 июня угла из дома на улице Тевосяна и по настоящее время ее местонахождения неизвестно», — сообщается в магнитогорском паблике «Альфа-Спас» в соцсети «ВКонтакте».

На вид девочке 14-15 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные. Пропавшая была одета в черную футболку, черные джинсы с аппликацией кошки, высокие черно-белые кроссовки.

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В Магнитогорске (Челябинская область) разыскивают девочку-подростка, которая в пятницу ушла из дома и не вернулась. Поисковые ориентировки на пропавшую появились в группах волонтеров в соцсетях. «Разыскиваем пропавшую Степину Викторию Александровну, 2008 года рождения. Она 30 июня угла из дома на улице Тевосяна и по настоящее время ее местонахождения неизвестно», — сообщается в магнитогорском паблике «Альфа-Спас» в соцсети «ВКонтакте». На вид девочке 14-15 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные. Пропавшая была одета в черную футболку, черные джинсы с аппликацией кошки, высокие черно-белые кроссовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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