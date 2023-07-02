Mash: на Кубани произошел мощный взрыв в результате атаки ВСУ. Фото

02 июля 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, взрыв произошел из-за атаки ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В городе Приморско-Ахтарске Краснодарского края прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, ВСУ пытались ударить по складу горюче-смазочных материалов (ГСМ), сообщает ряд telegram-каналов. «Мощный взрыв в Приморско-Ахтарске Краснодарского края, сообщают подписчики», — написали в telegram-канале Mash. Уточняется, что предположительно ВСУ пытались атаковать склад ГСМ на территории военного аэродрома. Также в СМИ написали, что скорее всего, украинскую ракету сбила противовоздушная оборона РФ. По словам главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, пострадавших в результате происшествия нет. Также в своем telegram-канале он подчеркнул, что дома и объекты инфраструктуры не были повреждены. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ пытались ударить по Бердянску с помощью британских ракет Storm Shadow, передает телеканал 360. Также губернатор Курской области роман Старовойт сообщил о семи прилетах со стороны украинской армии по Глушковскому району, пишет «Национальная служба новостей». Фото: соцсети

В городе Приморско-Ахтарске Краснодарского края прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, ВСУ пытались ударить по складу горюче-смазочных материалов (ГСМ), сообщает ряд telegram-каналов. «Мощный взрыв в Приморско-Ахтарске Краснодарского края, сообщают подписчики», — написали в telegram-канале Mash. Уточняется, что предположительно ВСУ пытались атаковать склад ГСМ на территории военного аэродрома. Также в СМИ написали, что скорее всего, украинскую ракету сбила противовоздушная оборона РФ. По словам главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, пострадавших в результате происшествия нет. Также в своем telegram-канале он подчеркнул, что дома и объекты инфраструктуры не были повреждены. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ пытались ударить по Бердянску с помощью британских ракет Storm Shadow, передает телеканал 360. Также губернатор Курской области роман Старовойт сообщил о семи прилетах со стороны украинской армии по Глушковскому району, пишет «Национальная служба новостей».