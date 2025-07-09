У профессора петербургского вуза мошенник выманил 10 миллионов рублей

В Петербурге заведующий кафедрой Государственного университета авиационного приборостроения стал жертвой мошенничества. Злоумышленник под предлогом инвестиционных вложений обманом завладел его средствами в размере десяти миллионов рублей.
«В полицию обратился 71-летний заведующий кафедрой Государственного университета авиационного приборостроения. Доктор физико-математических наук заявил на 38-летнего петербуржца», — пишет «Оперативное прикрытие». Потерпевший сообщил, что в период с июня по декабрь 2023 года доверился 38-летнему жителю Петербурга. Последний пообещал высокие доходы от «инвестиций», однако, как выяснилось позже, не собирался выполнять свои обязательства.
Подозреваемый был задержан 4 июля по другому аналогичному делу. В отношении него уже ведется расследование по факту крупного мошенничества. Известно, что подозреваемый окончил в 2017 году Северо-Западный институт управления РАНХиГС. В 2020 году в отношении него была введена процедура реструктуризации долгов в арбитражном суде.
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