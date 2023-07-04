Сейчас Крашенинников работает над четвертой книгой — о Временном правительстве Фото: Московец Илья © URA.RU

Как Российская империя разбилась о косные традиции династии Романовых, почему правовед Константин Победоносцев считался неоднозначной фигурой и что стало с правовой системой страны в конце XIX — начала XX века? На все эти вопросы читатели смогут найти ответы в новой книге «Сумерки Империи. Российское государство и право на рубеже веков» депутата Госдумы РФ Павла Крашенинникова. На презентации в Ельцин Центре в Екатеринбурге побывал корреспондент URA.RU.

«Книги о государственном праве за день не напишешь, поэтому занимаешься ей 30 с лишним лет. Сама книга написана в течение года, но наработки использовал старые. Например, у меня посвящена целая глава Константину Победоносцеву — ключевая фигура при Александре III и в начале эпохи Николая II. Победоносцевым я интересовался, когда еще жил в Свердловске, тогда он был фактически запрещен, но в курсе гражданского права мы его изучали», — рассказал журналистам Крашенинников.

Книга затрагивает периоды правления Александра III и Николая II. В ней читатели смогут подробно ознакомиться с корректировкой университетской и судебной реформ, изучить экономические успехи России на рубеже XIX—XX веков, узнать подробности Ходынской катастрофы и Февральской революции. При этом книга написана доступным языком.

«Я стараюсь над текстом основательно работать, вовремя точки поставить. Надеюсь, что книга будет понятна многим, а не только юристам, историкам — для меня это очень важно. Шлифовка текста занимает длительный период: вычитываю по 100-200 раз», — признался депутат.

Сейчас Крашенинников работает над четвертой книгой — о Временном правительстве. Он попытается помочь читателям разобраться в политике начала XX века и смутном времени, когда у власти еще не было коммунистов, но уже не было императора.

Ранее Крашенинников заявил, что решил провести презентацию книги, чтобы поддержать Ельцин Центр. До этого по заявлению депутата Госдумы, народного артист РФ Николая Бурляева учреждение проверяла прокуратура на признаки иноагента. Силовики не нашли в работе ЕЦ ничего подозрительного. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вступился за Ельцин Центр, также поддержал его и Крашенинников.