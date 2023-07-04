В Свердловской области после жестокого избиения скончался боец ЧВК «Вагнер»

В Артемовском (Свердловская область) скончался боец ЧВК «Вагнер» Александр Кожевин, приехавший из зоны специальной военной операции на отдых. Его жестоко избили, в этом обвиняют местного боксера Николая Смирнова.
«Александр умер в больнице, не приходя в сознание», — цитирует Е1 мать погибшего. Обвинение в нападении на Кожевина предъявили местному боксеру Николаю Смирнову. Статья обвинения — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас мужчина находится под домашним арестом. В середине июня он вступил в конфликт с Александром Кожевиным, который вернулся из зоны спецоперации и отдыхал в местном парке. Бойца жестоко избили, он долгое время находился в больнице в тяжелом состоянии.
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