Свердловчанина, обвиненного в нападении на бойца ЧВК «Вагнер», отправили под арест

04 июля 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Суд отправил на полтора месяца под арест известного в Артемовском боксера Николая Смирнова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Боксера из Артемовского (Свердловская область) Николая Смирнова отправили под домашний арест на полтора месяца, сообщили URA.RU в Артемовском городском суде. Спортсмена обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью бойцу ЧВК «Вагнер» Александру Кожевину. «Николаю Смирнову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 16 суток, по 17 августа включительно. Статья обвинения — „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“», — рассказали в суде. Николай Смирнов является известным в Артемовском боксером. В середине июня он вступил в конфликт с бойцом ЧВК «Вагнер» Александром Кожевиным, который вернулся из зоны спецоперации и отдыхал в местном парке. Смирнова обвиняют в том, что он жестоко избил Кожевина. Боец до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Боксера из Артемовского (Свердловская область) Николая Смирнова отправили под домашний арест на полтора месяца, сообщили URA.RU в Артемовском городском суде. Спортсмена обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью бойцу ЧВК «Вагнер» Александру Кожевину. «Николаю Смирнову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 16 суток, по 17 августа включительно. Статья обвинения — „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“», — рассказали в суде. Николай Смирнов является известным в Артемовском боксером. В середине июня он вступил в конфликт с бойцом ЧВК «Вагнер» Александром Кожевиным, который вернулся из зоны спецоперации и отдыхал в местном парке. Смирнова обвиняют в том, что он жестоко избил Кожевина. Боец до сих пор находится в тяжелом состоянии.