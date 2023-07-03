В Перми Центр исторической памяти оштрафовали за дискредитацию армии

Суд в Перми вынес решение по делу Центра исторической памяти, который обвинили в дискредитации вооруженных сил РФ. Судья оштрафовала организацию на 300 тысяч рублей, сообщили URA.RU в Мотовилихинском районном суде.
«По делу Центра исторической памяти вынесено решение о штрафе. 300 тысяч рублей», — сказала собеседница агентства.
Ранее URA.RU рассказывало, что о протоколе за дискредитацию армии России, составленном на Центр исторической памяти, сообщил «Мемориал»* (признан иноагентом и ликвидирован). Центр является правопреемником пермского «Мемориала». В мае стало известно об аресте экс-главы организации Александра Чернышова в аэропорту в Москве. Его отправили за решетку до разбирательств по делу о вывозе архива пермского «Мемориала». По этому же делу позже проходили обыски у пермских активистов, а также членов Президентского совета по правам человека Светланы Маковецкой и Татьяны Марголиной. Позже за них заступились сотрудники из Центра памяти, заявив, что активисты никакого отношения к «Мемориалу» не имеют.
* «Мемориал» в России был признан иностранным агентом и ликвидирован по решению Верховного суда.
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