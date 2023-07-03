03 июля 2023

В Перми Центр исторической памяти оштрафовали за дискредитацию армии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Решение о штрафе вынес Мотовилихинский райсуд Перми Фото:

Суд в Перми вынес решение по делу Центра исторической памяти, который обвинили в дискредитации вооруженных сил РФ. Судья оштрафовала организацию на 300 тысяч рублей, сообщили URA.RU в Мотовилихинском районном суде.

«По делу Центра исторической памяти вынесено решение о штрафе. 300 тысяч рублей», — сказала собеседница агентства.

Ранее URA.RU рассказывало, что о протоколе за дискредитацию армии России, составленном на Центр исторической памяти, сообщил «Мемориал»* (признан иноагентом и ликвидирован). Центр является правопреемником пермского «Мемориала». В мае стало известно об аресте экс-главы организации Александра Чернышова в аэропорту в Москве. Его отправили за решетку до разбирательств по делу о вывозе архива пермского «Мемориала». По этому же делу позже проходили обыски у пермских активистов, а также членов Президентского совета по правам человека Светланы Маковецкой и Татьяны Марголиной. Позже за них заступились сотрудники из Центра памяти, заявив, что активисты никакого отношения к «Мемориалу» не имеют.

* «Мемориал» в России был признан иностранным агентом и ликвидирован по решению Верховного суда.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд в Перми вынес решение по делу Центра исторической памяти, который обвинили в дискредитации вооруженных сил РФ. Судья оштрафовала организацию на 300 тысяч рублей, сообщили URA.RU в Мотовилихинском районном суде. «По делу Центра исторической памяти вынесено решение о штрафе. 300 тысяч рублей», — сказала собеседница агентства. Ранее URA.RU рассказывало, что о протоколе за дискредитацию армии России, составленном на Центр исторической памяти, сообщил «Мемориал»* (признан иноагентом и ликвидирован). Центр является правопреемником пермского «Мемориала». В мае стало известно об аресте экс-главы организации Александра Чернышова в аэропорту в Москве. Его отправили за решетку до разбирательств по делу о вывозе архива пермского «Мемориала». По этому же делу позже проходили обыски у пермских активистов, а также членов Президентского совета по правам человека Светланы Маковецкой и Татьяны Марголиной. Позже за них заступились сотрудники из Центра памяти, заявив, что активисты никакого отношения к «Мемориалу» не имеют. * «Мемориал» в России был признан иностранным агентом и ликвидирован по решению Верховного суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...