Банк России выпустит серебряную монету в честь 300-летия Екатеринбурга. Видео

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Монету выпустили тиражом пять тысяч экземпляров
Монету выпустили тиражом пять тысяч экземпляров Фото:

Центробанк России выпустит в обращение серебряную монету номиналом в три рубля, посвященную 300-летию основания Екатеринбурга. Информация появилась на сайте банка России.

«Выпускаем в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля «300-летие основания Екатеринбурга» серии «Города». На лицевой стороне расположено рельефное изображение герба, на оборотной стороне расположены рельефные изображения здания администрации и герба Екатеринбурга, слева по окружности — «Екатеринбург», под ней в две строки — «300 лет», — говорится на сайте ЦБ.

Также на монете будет изображена ящерка — символ города. В фольклоре ее представляли девушкой в платье из «шелкового малахита» или ящерицей с короной. Тираж монеты — пять тысяч единиц.

Ранее URA.RU сообщало, что Банк России выпустил в обращение памятные монеты номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести». Монеты имеют форму круга диаметром 22,0 мм. Тираж монеты — один миллион.

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Центробанк России выпустит в обращение серебряную монету номиналом в три рубля, посвященную 300-летию основания Екатеринбурга. Информация появилась на сайте банка России. «Выпускаем в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля «300-летие основания Екатеринбурга» серии «Города». На лицевой стороне расположено рельефное изображение герба, на оборотной стороне расположены рельефные изображения здания администрации и герба Екатеринбурга, слева по окружности — «Екатеринбург», под ней в две строки — «300 лет», — говорится на сайте ЦБ. Также на монете будет изображена ящерка — символ города. В фольклоре ее представляли девушкой в платье из «шелкового малахита» или ящерицей с короной. Тираж монеты — пять тысяч единиц. Ранее URA.RU сообщало, что Банк России выпустил в обращение памятные монеты номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести». Монеты имеют форму круга диаметром 22,0 мм. Тираж монеты — один миллион.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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