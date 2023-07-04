Центробанк России выпустит в обращение серебряную монету номиналом в три рубля, посвященную 300-летию основания Екатеринбурга. Информация появилась на сайте банка России.
«Выпускаем в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля «300-летие основания Екатеринбурга» серии «Города». На лицевой стороне расположено рельефное изображение герба, на оборотной стороне расположены рельефные изображения здания администрации и герба Екатеринбурга, слева по окружности — «Екатеринбург», под ней в две строки — «300 лет», — говорится на сайте ЦБ.
Также на монете будет изображена ящерка — символ города. В фольклоре ее представляли девушкой в платье из «шелкового малахита» или ящерицей с короной. Тираж монеты — пять тысяч единиц.
Ранее URA.RU сообщало, что Банк России выпустил в обращение памятные монеты номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести». Монеты имеют форму круга диаметром 22,0 мм. Тираж монеты — один миллион.
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