04 июля 2023

Диетолог предупредила об угрозе развития рака из-за одного ингредиента в окрошке

Диетолог Круглова предостерегла от добавления колбасы в окрошку из-за риска развития рака
© Служба новостей «URA.RU»
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Холодные супы. Екатеринбург, окрошка, холодный суп, летнее меню, еда
Колбасу в окрошке лучше заменить говядиной или курицей Фото:

Добавление колбасных изделий, содержащих насыщенные жиры, могут стать одной из причин развития рака кишечника. Об этом сообщила врач-диетолог Наталья Круглова.

«Если добавить в окрошку колбасные изделия, это увеличит количество насыщенных жиров в блюде. Избыток насыщенных жиров в рационе — это фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярное же употребление обработанного мяса, тех же колбасных изделий, — это фактор риска развития онкологических заболеваний кишечника», — рассказала Круглова в интервью радио Sputnik.

Заменить колбасные изделия в окрошке диетолог предлагает натуральным мясом. «Заменить колбасу в окрошке можно на отварную говядину или мясо птицы, это будет более полезная альтернатива», — добавила Круглова.

В споре о лучшей заправке окрошки, Наталья Круглова однозначно рекомендует кефир. «С точки зрения калорий между кефиром и квасом небольшая разница, а с точки зрения пользы кефир и другие кисломолочные напитки выигрывают. Помимо того, что это источник полноценного белка, это еще и источник биодоступного кальция», — объяснила диетолог.

Ранее URA.RU рассказывало, как правильно питаться, чтобы не допустить развитие рака. Для профилактики онкологических заболеваний в рационе человека должны присутствовать крупы, бобы, фрукты и овощи.

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Добавление колбасных изделий, содержащих насыщенные жиры, могут стать одной из причин развития рака кишечника. Об этом сообщила врач-диетолог Наталья Круглова. «Если добавить в окрошку колбасные изделия, это увеличит количество насыщенных жиров в блюде. Избыток насыщенных жиров в рационе — это фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярное же употребление обработанного мяса, тех же колбасных изделий, — это фактор риска развития онкологических заболеваний кишечника», — рассказала Круглова в интервью радио Sputnik. Заменить колбасные изделия в окрошке диетолог предлагает натуральным мясом. «Заменить колбасу в окрошке можно на отварную говядину или мясо птицы, это будет более полезная альтернатива», — добавила Круглова. В споре о лучшей заправке окрошки, Наталья Круглова однозначно рекомендует кефир. «С точки зрения калорий между кефиром и квасом небольшая разница, а с точки зрения пользы кефир и другие кисломолочные напитки выигрывают. Помимо того, что это источник полноценного белка, это еще и источник биодоступного кальция», — объяснила диетолог. Ранее URA.RU рассказывало, как правильно питаться, чтобы не допустить развитие рака. Для профилактики онкологических заболеваний в рационе человека должны присутствовать крупы, бобы, фрукты и овощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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