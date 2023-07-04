Диетолог предупредила об угрозе развития рака из-за одного ингредиента в окрошке

Добавление колбасных изделий, содержащих насыщенные жиры, могут стать одной из причин развития рака кишечника. Об этом сообщила врач-диетолог Наталья Круглова.
«Если добавить в окрошку колбасные изделия, это увеличит количество насыщенных жиров в блюде. Избыток насыщенных жиров в рационе — это фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярное же употребление обработанного мяса, тех же колбасных изделий, — это фактор риска развития онкологических заболеваний кишечника», — рассказала Круглова в интервью радио Sputnik.
Заменить колбасные изделия в окрошке диетолог предлагает натуральным мясом. «Заменить колбасу в окрошке можно на отварную говядину или мясо птицы, это будет более полезная альтернатива», — добавила Круглова.
В споре о лучшей заправке окрошки, Наталья Круглова однозначно рекомендует кефир. «С точки зрения калорий между кефиром и квасом небольшая разница, а с точки зрения пользы кефир и другие кисломолочные напитки выигрывают. Помимо того, что это источник полноценного белка, это еще и источник биодоступного кальция», — объяснила диетолог.
Ранее URA.RU рассказывало, как правильно питаться, чтобы не допустить развитие рака. Для профилактики онкологических заболеваний в рационе человека должны присутствовать крупы, бобы, фрукты и овощи.
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