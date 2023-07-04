Уральцам назвали рейтинг лучших иномарок с ценой до 1 млн рублей

Уральский автоэксперт назвал Volkswagen, Toyota и Ford самыми лучшими авто стоимостью до 1 млн рублей

05 июля 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Немецкие, американские и японские машины вошли в рейтинг лучших авто с пробегом и ценой до 1 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В рейтинг лучших иномарок с пробегом и ценой до 1 млн рублей вошли Volkswagen Passat, Ford Mondeo, Mitsubishi Lancer, Renault Duster и Toyota Corolla. Своим мнением с корреспондентом URA.RU поделился менеджер уральского автоцентра по продажам машин Алексей. «Бюджетный немец Volkswagen Passat B7 2012 года — отлично подходит в рейтинг авто до 1 млн рублей. Если вкратце, то многофункциональная и комфортная машина, которая явно стоит своих денег. Ford Mondeo 2011—2013 годов — всегда считался надежным американцем с легким обслуживанием. Toyota Corolla 2012 года — японец, который полюбился многим автомобилистам, живучая машина», — сказал собеседник агентства. Renault Duster 2013 года — компактный кроссовер с надежной подвеской. Закрепляет рейтинг ресурсный Mitsubishi Lancer 2013 года. Стоимость автомобиля гораздо ниже вышеперечисленных иномарок, что делает его более доступным, но не менее актуальным в нынешнее время. По мнению автоэксперта, в бюджет до 1 млн рублей не стоит рассматривать премиальные авто по типу: BMW, Lexus, Mercedes Benz и Porshe старых поколений. «За миллион рублей можно найти любую из них, но сразу стоит подготовить порядка 500 тысяч рублей для приведения в работоспособность», — добавил он. Ранее URA.RU писало о самых качественных авто китайского производства. В рейтинг вошли Haval, Exeed, JAC и Chery. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В рейтинг лучших иномарок с пробегом и ценой до 1 млн рублей вошли Volkswagen Passat, Ford Mondeo, Mitsubishi Lancer, Renault Duster и Toyota Corolla. Своим мнением с корреспондентом URA.RU поделился менеджер уральского автоцентра по продажам машин Алексей. «Бюджетный немец Volkswagen Passat B7 2012 года — отлично подходит в рейтинг авто до 1 млн рублей. Если вкратце, то многофункциональная и комфортная машина, которая явно стоит своих денег. Ford Mondeo 2011—2013 годов — всегда считался надежным американцем с легким обслуживанием. Toyota Corolla 2012 года — японец, который полюбился многим автомобилистам, живучая машина», — сказал собеседник агентства. Renault Duster 2013 года — компактный кроссовер с надежной подвеской. Закрепляет рейтинг ресурсный Mitsubishi Lancer 2013 года. Стоимость автомобиля гораздо ниже вышеперечисленных иномарок, что делает его более доступным, но не менее актуальным в нынешнее время. По мнению автоэксперта, в бюджет до 1 млн рублей не стоит рассматривать премиальные авто по типу: BMW, Lexus, Mercedes Benz и Porshe старых поколений. «За миллион рублей можно найти любую из них, но сразу стоит подготовить порядка 500 тысяч рублей для приведения в работоспособность», — добавил он. Ранее URA.RU писало о самых качественных авто китайского производства. В рейтинг вошли Haval, Exeed, JAC и Chery.