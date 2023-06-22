Свердловский владелец новой Lada Vesta 2023 года рассказал о плюсах и минусах владения авто

Свердловский владелец новой Lada Vesta 2023 года не ощутил изменений в авто за 1,3 млн рублей

22 июня 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Техническая часть под капотом новой Lada Vesta осталась прежней, считает автовладелец из Екатеринбурга Фото: Антон Белицкий © URA.RU Автовладелец из Екатеринбурга Артем Иванов приобрел новую Lada Vesta 2023 года за 1,3 млн рублей, взамен такой же модели 2016 года выпуска. Плюсами и минусами покупки отечественного транспорта он поделился в беседе с корреспондентом URA.RU. До покупки новой Lada Vesta Артем Иванов эксплуатировал такую же модель, но старше на семь лет (2016 года), проехав на ней 137 тысяч километров без нареканий. Для него этот фактор стал одним из весомых при выборе отечественного автомобиля. «У Весты 2016 года соответствует цена и качество. Такое тяжело сказать про новое авто за 1,3 млн рублей, но стоит понять, это реалии. Зато при покупке новой Весты меня хотя бы не мучает вопрос как с «Москвичом» — «Почему в переводе на рубли в Китае он стоит 800 тысяч рублей, а в России от 2 млн рублей», — сказал собеседник агентства. Новость по теме Самой продаваемой авто с пробегом среди свердловчан стала Lada Екатеринбуржец пользуется машиной две недели и считает, что за 1,3 млн рублей людям предлагают ресурсную и проходимую машину, в которой есть улучшенный комфорт (в салоне не скрипят детали), обновленный внешний вид внутри, а также наличие дилерской сети во многих городах России является несомненным плюсом. «Так как с китайцами у Весты не будет, для автомобиля всегда будут запчасти, которые кстати не особо часто придется менять», — добавил он. Основным минусом для автовладельца стала безальтернативная коробка передач на механике. По его мнению, КПП надежная, но устаревшая и не технологичная, откуда и идет слабая эффективность, гул и дергания на низах. Техническая часть машины под капотом не изменилась. «В 2023 году пора делать все новые модели на автоматической коробке передач», — сетует Артем. Также за первые две недели использования Lada екатеринбуржец записал в список минусов слабую шумоизоляция, жесткую подвеску и привычный внешний вид снаружи, не менявшийся с 2015 года. Ранее URA.RU писало, что за последние 5 месяцев в Свердловской области вырос спрос к 3-5-летним отечественным автомобилям с пробегом на 34%. Самыми популярными машинами в регионе стали ВАЗ (LADA) Granta и ВАЗ (LADA) Vesta. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Автовладелец из Екатеринбурга Артем Иванов приобрел новую Lada Vesta 2023 года за 1,3 млн рублей, взамен такой же модели 2016 года выпуска. Плюсами и минусами покупки отечественного транспорта он поделился в беседе с корреспондентом URA.RU. До покупки новой Lada Vesta Артем Иванов эксплуатировал такую же модель, но старше на семь лет (2016 года), проехав на ней 137 тысяч километров без нареканий. Для него этот фактор стал одним из весомых при выборе отечественного автомобиля. «У Весты 2016 года соответствует цена и качество. Такое тяжело сказать про новое авто за 1,3 млн рублей, но стоит понять, это реалии. Зато при покупке новой Весты меня хотя бы не мучает вопрос как с «Москвичом» — «Почему в переводе на рубли в Китае он стоит 800 тысяч рублей, а в России от 2 млн рублей», — сказал собеседник агентства. Екатеринбуржец пользуется машиной две недели и считает, что за 1,3 млн рублей людям предлагают ресурсную и проходимую машину, в которой есть улучшенный комфорт (в салоне не скрипят детали), обновленный внешний вид внутри, а также наличие дилерской сети во многих городах России является несомненным плюсом. «Так как с китайцами у Весты не будет, для автомобиля всегда будут запчасти, которые кстати не особо часто придется менять», — добавил он. Основным минусом для автовладельца стала безальтернативная коробка передач на механике. По его мнению, КПП надежная, но устаревшая и не технологичная, откуда и идет слабая эффективность, гул и дергания на низах. Техническая часть машины под капотом не изменилась. «В 2023 году пора делать все новые модели на автоматической коробке передач», — сетует Артем. Также за первые две недели использования Lada екатеринбуржец записал в список минусов слабую шумоизоляция, жесткую подвеску и привычный внешний вид снаружи, не менявшийся с 2015 года. Ранее URA.RU писало, что за последние 5 месяцев в Свердловской области вырос спрос к 3-5-летним отечественным автомобилям с пробегом на 34%. Самыми популярными машинами в регионе стали ВАЗ (LADA) Granta и ВАЗ (LADA) Vesta.