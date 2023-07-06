Экс-советник Пентагона раскрыл, чего США хотят на Украине

По мнению полковника, интервенция произойдет в любом случае
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Страны НАТО намереваются ввести войска на Украину. Такое предположение сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Страны НАТО планируют интервенцию на Украину. <…> Это произойдет в любом случае», — заявил Макгрегор в
Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Североатлантический альянс введет войска на территорию Украины при условии, что Вашингтон откажется предоставить Киеву гарантии безопасности.
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