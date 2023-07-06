Экс-советник Пентагона раскрыл, чего США хотят на Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор: НАТО планирует вторжение на Украину
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По мнению полковника, интервенция произойдет в любом случае Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Страны НАТО намереваются ввести войска на Украину. Такое предположение сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Страны НАТО планируют интервенцию на Украину. <…> Это произойдет в любом случае», — заявил Макгрегор в эфире youtube-канала Judging Freedom.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Североатлантический альянс введет войска на территорию Украины при условии, что Вашингтон откажется предоставить Киеву гарантии безопасности.

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Страны НАТО намереваются ввести войска на Украину. Такое предположение сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Страны НАТО планируют интервенцию на Украину. <…> Это произойдет в любом случае», — заявил Макгрегор в эфире youtube-канала Judging Freedom. Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Североатлантический альянс введет войска на территорию Украины при условии, что Вашингтон откажется предоставить Киеву гарантии безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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