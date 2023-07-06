Экс-советник Пентагона раскрыл, чего США хотят на Украине Экс-советник Пентагона Макгрегор: НАТО планирует вторжение на Украину 06 июля 2023 в 23:41 Размер текста - 17 + По мнению полковника, интервенция произойдет в любом случае Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны НАТО намереваются ввести войска на Украину. Такое предположение сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Страны НАТО планируют интервенцию на Украину. <…> Это произойдет в любом случае», — заявил Макгрегор в эфире youtube-канала Judging Freedom. Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Североатлантический альянс введет войска на территорию Украины при условии, что Вашингтон откажется предоставить Киеву гарантии безопасности. Страны НАТО намереваются ввести войска на Украину. Такое предположение сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Страны НАТО планируют интервенцию на Украину. <…> Это произойдет в любом случае», — заявил Макгрегор в эфире youtube-канала Judging Freedom. Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Североатлантический альянс введет войска на территорию Украины при условии, что Вашингтон откажется предоставить Киеву гарантии безопасности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям