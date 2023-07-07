В регионах России откроют общества изобретателей

В регионах России откроют общества изобретателей и рационализаторов

07 июля 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

В России проходит Десятилетие науки и технологий Фото: Владимир Андреев © URA.RU До конца 2024 года во всех регионах России откроются отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). Такое решение было принято на заседании попечительского совета общественной организации. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что это позволит вовлечь максимум людей в работу организации. Статья по теме В России меняют условия работы ученых и преподавателей «ВОИР это институт, который будет способствовать развитию культуры изобретательства и рационализаторства, усилит кадровый потенциал и стимулирует технологическое предпринимательство в стране. В прошлом году организация отметила юбилей 90 лет, а в советское время в ней состояло 14 миллионов человек. Это колоссальный опыт, который мы можем восстановить для усиления работы по обеспечению технологического суверенитета. Для максимального вовлечения наших граждан в работу общества до конца следующего года отделения ВОИР должны появиться в каждом регионе России», — подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Чернышенко также отметил, что одна из задач Десятилетия науки и технологий — привлечь в исследовательскую и изобретательскую сферу талантливую молодежь. Для этого правительством в 2023 году выделено полтора миллиарда рублей на студенческие стартапы и технологические проекты. «Много езжу по регионам, общаюсь с молодежью, победителями конкурса „Студенческий стартап“ и вижу, что это работающий инструмент развития технологического предпринимательства. Также для ребят всегда важен пример. У моих родителей был значок ВОИР, тогда это было очень почетным и стало для меня наглядным примером и мотивацией учиться», — поделился Чернышенко. Замруководителя Роспатента Валерий Фролов доложил, что в России наблюдается рост изобретательский активности организаций в текущем году на 12%. «Выросло количество заявок на изобретения в хирургии, органической химии, фармацевтике, системах диагностики здоровья человека. 5% роста дали заявки на полезные модели, 35% — на промышленные образцы», — подытожил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

До конца 2024 года во всех регионах России откроются отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). Такое решение было принято на заседании попечительского совета общественной организации. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что это позволит вовлечь максимум людей в работу организации. «ВОИР это институт, который будет способствовать развитию культуры изобретательства и рационализаторства, усилит кадровый потенциал и стимулирует технологическое предпринимательство в стране. В прошлом году организация отметила юбилей 90 лет, а в советское время в ней состояло 14 миллионов человек. Это колоссальный опыт, который мы можем восстановить для усиления работы по обеспечению технологического суверенитета. Для максимального вовлечения наших граждан в работу общества до конца следующего года отделения ВОИР должны появиться в каждом регионе России», — подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Чернышенко также отметил, что одна из задач Десятилетия науки и технологий — привлечь в исследовательскую и изобретательскую сферу талантливую молодежь. Для этого правительством в 2023 году выделено полтора миллиарда рублей на студенческие стартапы и технологические проекты. «Много езжу по регионам, общаюсь с молодежью, победителями конкурса „Студенческий стартап“ и вижу, что это работающий инструмент развития технологического предпринимательства. Также для ребят всегда важен пример. У моих родителей был значок ВОИР, тогда это было очень почетным и стало для меня наглядным примером и мотивацией учиться», — поделился Чернышенко. Замруководителя Роспатента Валерий Фролов доложил, что в России наблюдается рост изобретательский активности организаций в текущем году на 12%. «Выросло количество заявок на изобретения в хирургии, органической химии, фармацевтике, системах диагностики здоровья человека. 5% роста дали заявки на полезные модели, 35% — на промышленные образцы», — подытожил он.