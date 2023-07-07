Прокуратура проверит причины гибели второклассника в челябинской реке. Фото

07 июля 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Прокуратура взяла на контроль доследственную проверку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Аше (Челябинская область) проверят факт гибели второклассника в реке Сим. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Ашинской горпрокуратурой организована проверка безопасности на водных объектах из-за утопления ребенка. Следственный комитет устанавливает обстоятельства», — заявили URA.RU в ведомстве. Мальчик утонул 6 июля. Как сообщили URA.RU в поисково-спасательной службе региона, его тело нашли на глубине четырех метров. На берегу реки Сим обнаружили вещи и велосипед ребенка. Вещи мальчика нашли на берегу реки Сим под мостом Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области Мальчик уехал на прогулку с разрешения родителей Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

В Аше (Челябинская область) проверят факт гибели второклассника в реке Сим. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Ашинской горпрокуратурой организована проверка безопасности на водных объектах из-за утопления ребенка. Следственный комитет устанавливает обстоятельства», — заявили URA.RU в ведомстве. Мальчик утонул 6 июля. Как сообщили URA.RU в поисково-спасательной службе региона, его тело нашли на глубине четырех метров. На берегу реки Сим обнаружили вещи и велосипед ребенка.