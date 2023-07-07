Прокуратура взяла на контроль доследственную проверку
В Аше (Челябинская область) проверят факт гибели второклассника в реке Сим. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Ашинской горпрокуратурой организована проверка безопасности на водных объектах из-за утопления ребенка. Следственный комитет устанавливает обстоятельства», — заявили URA.RU в ведомстве.
Мальчик утонул 6 июля. Как сообщили URA.RU в поисково-спасательной службе региона, его тело нашли на глубине четырех метров. На берегу реки Сим обнаружили вещи и велосипед ребенка.
Вещи мальчика нашли на берегу реки Сим под мостом
Мальчик уехал на прогулку с разрешения родителей
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