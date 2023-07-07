Прокуратура проверит причины гибели второклассника в челябинской реке. Фото

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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, полковник, погон
Прокуратура взяла на контроль доследственную проверку Фото:

В Аше (Челябинская область) проверят факт гибели второклассника в реке Сим. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Ашинской горпрокуратурой организована проверка безопасности на водных объектах из-за утопления ребенка. Следственный комитет устанавливает обстоятельства», — заявили URA.RU в ведомстве.

Мальчик утонул 6 июля. Как сообщили URA.RU в поисково-спасательной службе региона, его тело нашли на глубине четырех метров. На берегу реки Сим обнаружили вещи и велосипед ребенка.

Вещи мальчика нашли на берегу реки Сим под мостом
Вещи мальчика нашли на берегу реки Сим под мостом
Фото:
Мальчик уехал на прогулку с разрешения родителей
Мальчик уехал на прогулку с разрешения родителей
Фото:

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В Аше (Челябинская область) проверят факт гибели второклассника в реке Сим. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Ашинской горпрокуратурой организована проверка безопасности на водных объектах из-за утопления ребенка. Следственный комитет устанавливает обстоятельства», — заявили URA.RU в ведомстве. Мальчик утонул 6 июля. Как сообщили URA.RU в поисково-спасательной службе региона, его тело нашли на глубине четырех метров. На берегу реки Сим обнаружили вещи и велосипед ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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