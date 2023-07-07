Пермские университеты примут в свои летние лагеря 400 детей из ДНР

В Перми университеты примут в летние лагеря на отдых 400 детей из ДНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермские университеты примут в летние лагеря на отдых 400 детей из Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

«В 2023 году ПГГПУ (Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет), ПНИПУ (Пермский национальный исследовательский политехнический университет) и ПГНИУ (Пермский государственный национальный исследовательский университет) откроют летние лагерные смены для порядка 400 детей из ДНР. После окончания школ, эти дети уже в статусе студентов могут вернуться в Пермский край и получить лучшее образование…», — указано на сайте.

Уточняется, что многие ребята из ДНР уже знакомы с Прикамьем и его вузами. По данным властей региона, система высшего образования и науки Пермского края может предложить полный спектр направлений студентам ДНР как политехнических или гуманитарных направлений, так и медицинской и фармацевтической отраслей.

Ранее в паблике Минпросвещения РФ в соцсети «ВКонтакте» сообщалось о том, что на базе Пермского гуманитарного педагогического университета разместили группу подростков из Луганской и Донецкой республик. Школьники, отмечается в посте, познакомятся с достопримечательностями краевой столицы и города Кунгура, а также посетят местные технопарки для детей.