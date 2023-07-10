На «Иннопроме» устроили распродажу екатеринбургских сувениров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Иннопром-2022 третий день. Екатеринбург, екатеринбург экспо
В рамках «Иннопрома» местные мастера предлагают сувенирную продукцию Фото:

На международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге продаются сувениры от местных художников, посвященные городу и его 300-летию. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«На международной выставке гостям предлагают приобрести сувениры и одежду с символикой города, а также посвященные приближающемуся юбилею. Например, за две тысячи рублей можно купить часы ручной работы, индивидуальную картину из меди — за 5000 рублей. Самым дорогим экспонатом стала мозаика — 15 тысяч рублей», — передает журналист агентства. Часть работ выполнена руками местных мастеров.

Также в продаже значки (100 рублей), магниты (50-100 рублей), картхолдеры (100 рублей) и ручки (150-250 рублей). Стоимость на футболки и кофты с символикой Екатеринбурга начинается от 1000 рублей.

Промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге 10 июля. Мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо». Полная информация об «Иннопроме» — в материале URA.RU.

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На международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге продаются сувениры от местных художников, посвященные городу и его 300-летию. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «На международной выставке гостям предлагают приобрести сувениры и одежду с символикой города, а также посвященные приближающемуся юбилею. Например, за две тысячи рублей можно купить часы ручной работы, индивидуальную картину из меди — за 5000 рублей. Самым дорогим экспонатом стала мозаика — 15 тысяч рублей», — передает журналист агентства. Часть работ выполнена руками местных мастеров. Также в продаже значки (100 рублей), магниты (50-100 рублей), картхолдеры (100 рублей) и ручки (150-250 рублей). Стоимость на футболки и кофты с символикой Екатеринбурга начинается от 1000 рублей. Промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге 10 июля. Мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо». Полная информация об «Иннопроме» — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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