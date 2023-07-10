На «Иннопроме» устроили распродажу екатеринбургских сувениров. Фото

10 июля 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

В рамках «Иннопрома» местные мастера предлагают сувенирную продукцию Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге продаются сувениры от местных художников, посвященные городу и его 300-летию. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «На международной выставке гостям предлагают приобрести сувениры и одежду с символикой города, а также посвященные приближающемуся юбилею. Например, за две тысячи рублей можно купить часы ручной работы, индивидуальную картину из меди — за 5000 рублей. Самым дорогим экспонатом стала мозаика — 15 тысяч рублей», — передает журналист агентства. Часть работ выполнена руками местных мастеров. Также в продаже значки (100 рублей), магниты (50-100 рублей), картхолдеры (100 рублей) и ручки (150-250 рублей). Стоимость на футболки и кофты с символикой Екатеринбурга начинается от 1000 рублей. Промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге 10 июля. Мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо». Полная информация об «Иннопроме» — в материале URA.RU. Фото: корреспондент URA.RU Фото: корреспондент URA.RU Фото: корреспондент URA.RU Фото: корреспондент URA.RU Фото: корреспондент URA.RU

На международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге продаются сувениры от местных художников, посвященные городу и его 300-летию. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «На международной выставке гостям предлагают приобрести сувениры и одежду с символикой города, а также посвященные приближающемуся юбилею. Например, за две тысячи рублей можно купить часы ручной работы, индивидуальную картину из меди — за 5000 рублей. Самым дорогим экспонатом стала мозаика — 15 тысяч рублей», — передает журналист агентства. Часть работ выполнена руками местных мастеров. Также в продаже значки (100 рублей), магниты (50-100 рублей), картхолдеры (100 рублей) и ручки (150-250 рублей). Стоимость на футболки и кофты с символикой Екатеринбурга начинается от 1000 рублей. Промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге 10 июля. Мероприятие проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо». Полная информация об «Иннопроме» — в материале URA.RU.