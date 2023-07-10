Вице-спикер ГД Чернышов предложил ввести в России «Отцовскую карту»

В России предложили ввести специальную «Отцовскую карту», образцом для которой служит «Пушкинская карта». Такую идею вице-спикер Госдумы Борис Чернышов озвучил министру труда и социальной защиты Антону Котякову.
«Считаю важным обеспечить условия для полноценного и качественного времяпрепровождения пап и детей. Предлагаю ввести „Отцовскую карту“. Речь идет о выделении двух тысяч на каждого ребенка в семье в месяц на карту, созданную по аналогии с „Пушкинской картой“, чтобы эти деньги нельзя было потратить на иные нужды», — цитируют слова Чернышова РИА Новости.
По мнению Чернышова, этих средств хватит на то, чтобы папа вместе с ребенком мог сходить в кафе, парк или зоопарк. Автор инициативы добавил, что уже направил соответствующий документ министру труда и социальной защиты Антону Котякову.
«Пушкинская карта» была выпущена в сентябре 2021 года. По ней молодые люди от 14 до 22 лет включительно могут расплатиться в различных культурных заведениях.
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