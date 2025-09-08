Блогеров Чекалиных обвинили в переводе денег за границу

Срочная новость
Прокуратура Москвы проинформировала о предъявлении обвинения блогерам Чекалиным по делу о проведении валютных переводов на счета иностранных лиц с использованием поддельных документов. В ходе продажи интернет-курсов они провели валютные операции, переведя более 251,6 миллиона рублей на банковский счет лица, не являющегося резидентом Российской Федерации.
