Блогеров Чекалиных обвинили в переводе денег за границу

Прокуратура Москвы проинформировала о предъявлении обвинения блогерам Чекалиным по делу о проведении валютных переводов на счета иностранных лиц с использованием поддельных документов. В ходе продажи интернет-курсов они провели валютные операции, переведя более 251,6 миллиона рублей на банковский счет лица, не являющегося резидентом Российской Федерации.

