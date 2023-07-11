В Челябинской области изъяли 500 единиц боеприпасов

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Более 500 единиц боеприпасов изъяли в Челябинской области за четыре дня Фото:

В Челябинской области с 3 по 7 июля изъяли более 500 единиц боеприпасов и три килограмма взрывчатки. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по региону.

«Завершился третий этап рейда „Арсенал“. С 3 по 7 июля изъято более 500 единиц боеприпасов, три килограмма взрывчатки, шесть единиц нарезного и более десяти гладкоствольного огнестрельного оружия. С 3 по 7 июля возбуждено 28 уголовных дел», — уточнили в ведомстве.

Так, сотрудники уголовного розыска изъяли у жителя Варны винтовку 5,6 мм, 30 патронов и затвор. В Кунашакском районе у мужчины изъяли порох, гладкоствольное ружье и боеприпасы 16 калибра. Сотрудники областного главка нашли у жителя Красноармейского района карабин 5,6 мм и 25 боеприпасов.

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В Челябинской области с 3 по 7 июля изъяли более 500 единиц боеприпасов и три килограмма взрывчатки. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по региону. «Завершился третий этап рейда „Арсенал“. С 3 по 7 июля изъято более 500 единиц боеприпасов, три килограмма взрывчатки, шесть единиц нарезного и более десяти гладкоствольного огнестрельного оружия. С 3 по 7 июля возбуждено 28 уголовных дел», — уточнили в ведомстве. Так, сотрудники уголовного розыска изъяли у жителя Варны винтовку 5,6 мм, 30 патронов и затвор. В Кунашакском районе у мужчины изъяли порох, гладкоствольное ружье и боеприпасы 16 калибра. Сотрудники областного главка нашли у жителя Красноармейского района карабин 5,6 мм и 25 боеприпасов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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