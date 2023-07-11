В Екатеринбурге любителей молочного шоколада больше в четыре раза, чем темного

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоколад. Курган, шоколад, плитка шоколада
Большинство екатеринбуржцев предпочитают молочный шоколад Фото:

Почти половина жителей Екатеринбурга (49%), покупающие шоколад, предпочитают молочный. Порядка 12% покупают только темный шоколад. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «СберМаркет» во Всемирный день шоколада (11 июля).

«Количество заказов шоколада в первом полугодии 2023 года выросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В Екатеринбурге большинство любителей молочного шоколада (49%), на втором месте темный шоколад (12%), а на третьем — белый (4%)», — сказано в сообщении.

Екатеринбуржцы чаще покупают шоколад с фундуком (13%), с карамелью (7%) и с арахисом (5%). Менее популярные начинки из изюма (4%) и клубники (3%).

Ранее URA.RU писало, что среди жителей Екатеринбурга вырос спрос на товары местных производителей. Одна из самых востребованных категорий покупки стала — сладости.

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Почти половина жителей Екатеринбурга (49%), покупающие шоколад, предпочитают молочный. Порядка 12% покупают только темный шоколад. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «СберМаркет» во Всемирный день шоколада (11 июля). «Количество заказов шоколада в первом полугодии 2023 года выросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В Екатеринбурге большинство любителей молочного шоколада (49%), на втором месте темный шоколад (12%), а на третьем — белый (4%)», — сказано в сообщении. Екатеринбуржцы чаще покупают шоколад с фундуком (13%), с карамелью (7%) и с арахисом (5%). Менее популярные начинки из изюма (4%) и клубники (3%). Ранее URA.RU писало, что среди жителей Екатеринбурга вырос спрос на товары местных производителей. Одна из самых востребованных категорий покупки стала — сладости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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