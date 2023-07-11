В Екатеринбурге любителей молочного шоколада больше в четыре раза, чем темного

11 июля 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

Большинство екатеринбуржцев предпочитают молочный шоколад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Почти половина жителей Екатеринбурга (49%), покупающие шоколад, предпочитают молочный. Порядка 12% покупают только темный шоколад. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «СберМаркет» во Всемирный день шоколада (11 июля). «Количество заказов шоколада в первом полугодии 2023 года выросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В Екатеринбурге большинство любителей молочного шоколада (49%), на втором месте темный шоколад (12%), а на третьем — белый (4%)», — сказано в сообщении. Екатеринбуржцы чаще покупают шоколад с фундуком (13%), с карамелью (7%) и с арахисом (5%). Менее популярные начинки из изюма (4%) и клубники (3%). Ранее URA.RU писало, что среди жителей Екатеринбурга вырос спрос на товары местных производителей. Одна из самых востребованных категорий покупки стала — сладости.

Почти половина жителей Екатеринбурга (49%), покупающие шоколад, предпочитают молочный. Порядка 12% покупают только темный шоколад. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «СберМаркет» во Всемирный день шоколада (11 июля). «Количество заказов шоколада в первом полугодии 2023 года выросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В Екатеринбурге большинство любителей молочного шоколада (49%), на втором месте темный шоколад (12%), а на третьем — белый (4%)», — сказано в сообщении. Екатеринбуржцы чаще покупают шоколад с фундуком (13%), с карамелью (7%) и с арахисом (5%). Менее популярные начинки из изюма (4%) и клубники (3%). Ранее URA.RU писало, что среди жителей Екатеринбурга вырос спрос на товары местных производителей. Одна из самых востребованных категорий покупки стала — сладости.