«Сима-ленд» и «Сбербанк» помогут Куйвашеву выполнить обещание, данное Мишустину

Куйвашев одобрил строительство логистических центров «Сима-ленд» в «Титановой долине»
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев (слева) подписал соглашение с Андреем Симановским
Евгений Куйвашев (слева) подписал соглашение с Андреем Симановским Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев одобрил строительство логистических центров компании «Сима-ленд» на новой площадке «Титановой долины» рядом с селом Патруши. Соглашение между главой региона и руководством компании — Андреем Симановским и Константином Обоскаловым — было подписано сегодня на площадке «Иннопрома». Корреспондент URA.RU стал свидетелем подписания исторического документа.

«К 2025 году „Сима-ленд“ построит распределительный центр на новой площадке особой экономической зоны „Титановая долина“ в Сысертском городском округе. Общая площадь нового объекта составит более 123 гектаров. Это позволит открыть 17 тысяч новых рабочих мест. К 2032 году оттуда пойдет более шести млрд рублей в бюджет», — рассказали в «Сима-ленде» после подписания соглашения.

Соинвестором проекта станет «Сбербанк». Председатель кредитной организации на Урале Дмитрий Суховеров вместе с Андреем Симановским сегодня же утром подписали соглашение о финансировании проекта, стоимость которого оценивают в 10,6 млрд рублей.

«Сима-ленд» — значимая компания не только для Урала, но и для всей России, и нам важно поддержать развитие системообразующих компаний региона. Новый логистический центр станет востребованным инструментом для поставщиков при реализации продукции и расширении географии сбыта. Кроме того, строительство такого крупного объекта поможет упростить внутреннюю логистику компании», — высказался после подписания Суховеров.

«Появление в Свердловской области такого объекта поможет нам решать задачи хранения грузов на пути к покупателям. В конечном счете, срок доставки товаров будет сокращаться, а ее стоимость — снижаться», — рассказал Симановский.

Логистический центр станет частью презентованного вчера большого жилого района (в народе его уже окрестили «Сима-город»), общая застройка которого обойдется компании «Сима-ленд» в 50 млрд рублей. Проект поможет сделать Екатеринбург крупнейшим торговым городом РФ. Именно это пообещал губернатор Куйвашев председателю правительства РФ Михаилу Мишустину накануне во время встречи в «Екатеринбург-Экспо».

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев одобрил строительство логистических центров компании «Сима-ленд» на новой площадке «Титановой долины» рядом с селом Патруши. Соглашение между главой региона и руководством компании — Андреем Симановским и Константином Обоскаловым — было подписано сегодня на площадке «Иннопрома». Корреспондент URA.RU стал свидетелем подписания исторического документа. «К 2025 году „Сима-ленд“ построит распределительный центр на новой площадке особой экономической зоны „Титановая долина“ в Сысертском городском округе. Общая площадь нового объекта составит более 123 гектаров. Это позволит открыть 17 тысяч новых рабочих мест. К 2032 году оттуда пойдет более шести млрд рублей в бюджет», — рассказали в «Сима-ленде» после подписания соглашения. Соинвестором проекта станет «Сбербанк». Председатель кредитной организации на Урале Дмитрий Суховеров вместе с Андреем Симановским сегодня же утром подписали соглашение о финансировании проекта, стоимость которого оценивают в 10,6 млрд рублей. «Сима-ленд» — значимая компания не только для Урала, но и для всей России, и нам важно поддержать развитие системообразующих компаний региона. Новый логистический центр станет востребованным инструментом для поставщиков при реализации продукции и расширении географии сбыта. Кроме того, строительство такого крупного объекта поможет упростить внутреннюю логистику компании», — высказался после подписания Суховеров. «Появление в Свердловской области такого объекта поможет нам решать задачи хранения грузов на пути к покупателям. В конечном счете, срок доставки товаров будет сокращаться, а ее стоимость — снижаться», — рассказал Симановский. Логистический центр станет частью презентованного вчера большого жилого района (в народе его уже окрестили «Сима-город»), общая застройка которого обойдется компании «Сима-ленд» в 50 млрд рублей. Проект поможет сделать Екатеринбург крупнейшим торговым городом РФ. Именно это пообещал губернатор Куйвашев председателю правительства РФ Михаилу Мишустину накануне во время встречи в «Екатеринбург-Экспо».
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